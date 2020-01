Iban por su tacita de café, pero no abrió el Mercado

HERMOSILLO, Sonora.- Personas de la tercera edad que no tienen hogar acudieron al Mercado Municipal, ya que es costumbre que algún comerciante les regale café, pero ayer no abrió sus puertas.

Sentado en las jardineras del paso peatonal afuera del mercado estaba don Gerardo Ortiz Valenzuela, de 80 años, quien explicó que duerme en cualquier rincón donde "le caiga" la noche.

Nunca construyó una casa a pesar de que siempre trabajó en el comercio informal; tampoco tuvo hijos y a sus hermanos no los frecuenta, relató.

"Toda mi vida trabajé, pero no me dieron pensión, yo duermo donde quiera, en cada esquina, soy del estilo arriero yo, no me gusta dormir en casas", dijo.

Don Gerardo fue ayer a tomar café al Mercado Municipal, pero se topó con que estaba cerrado y se tuvo que conformar con descansar y tomar el Sol sentado en las jardineras.

Otro asiduo visitante del lugar estaba confundido porque se encontró con que el emblemático comercio de Hermosillo estaba cerrado, fue don Juan Sánchez, de 70 años, quien también duerme en la calle.

Indicó que le gusta acudir a este sitio de la ciudad a pesar de que lo han corrido algunas veces.

Comentó que desconocía porqué estaba cerrado el Mercado Municipal, pero mientras tanto iba a pasar el primer día sentado en las jardineras del paso peatonal.