Huye a EU acusado de arrollar a familia en Hermosillo; piden dé la cara

HERMOSILLO, Sonora.- Al día siguiente de haber atropellado a una familia en la colonia Los Álamos, donde resultaron heridos una mujer, su hija y un sobrino, el presunto responsable cruzó a los Estados Unidos acompañado de uno de sus familiares, y el hecho de que el prófugo sea pariente de una servidora pública no impedirá que enfrente a la justicia, aseveró la fiscal general de Sonora.

A través de un video emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova aseguró que derivado de los datos de prueba, periciales, videos y testimoniales, un juez otorgó orden de aprehensión en contra de Natham Karim.

La fiscal detalló que el hombre es el presunto responsable del atropellamiento ocurrido al Sur de Hermosillo el domingo 5 de marzo de 2023, donde resultaron lesionados Brenda, Ximena y Favre, y dos días después se aseguró el vehículo que participó en el atropellamiento.

“Desde el domingo 12 de marzo, un juez nos otorgó, derivado de los datos de prueba, periciales, videos y testimoniales, orden de aprehensión en contra del probable responsable del atropellamiento ocurrido en Hermosillo.

La búsqueda se realiza no sólo en Sonora, sino que se solicitó ficha roja y una alerta migratoria para que se le busque en Estados Unidos. Ello porque contamos con información en el sentido que desde el día siguiente en que sucedieron los hechos, el probable responsable cruzó hacia los Estados Unidos en compañía de uno de sus familiares”, declaró la fiscal.

A dar la cara y enfrentar la justicia, le pidió Brenda López a Natham Karim, quien fue identificado como el responsable de atropellarla junto a su hija Ximena, de 5 años, y a su sobrino Favre, de 2, el 5 de marzo en la colonia Los Álamos.

No sé si tienes miedo, o te vale, o qué pasará por tu cabeza, si tienes o no tienes corazón, sé hombrecito, sé hombre y da la cara, nosotros no queremos hacerte daño, nosotros solamente queremos hablar contigo, que nos des la cara, por favor presentante”, rogó desde la cama donde permanece postrada tras el accidente.