Hombre con artritis sueña con una casita

HERMOSILLO.- Desde que recuerda don Ernesto Esquivel Martínez, de 59 años, siempre ha trabajado en la minería y en los ranchos, pero se enfermó de artritis que le impide caminar, además el poder construir un lugar digno donde vivir.

Explicó que se ha sometido a intervenciones quirúrgicas en su pierna derecha y le queda pendiente una cirugía más en la pierna izquierda para retomar aquel paso que tenía antes de enfermar.

"Quisiera un lugar dónde estar, un cuartito, algo para llegar en las tardes después de mi trabajo", expresó, "yo necesito un cuartito para no quedarme en la calle y ya viene el tiempo de frío".

Don Ernesto es oriundo de Coahuila, llegó a Sonora para trabajar en las minas de San Javier y después se incorporó a las labores de un rancho ubicado en Sahuaripa, apuntó, que nunca le dieron seguridad social, y ahora se atiende por el Seguro Popular.

"Duré 5 años ahí me comencé a enfermar de la artritis y ya sentía dolores así, dije a la mejor me está haciendo daño la mina y me fui con un camarada para el lado de Sahuaripa", relató, "ahí trabajé, duré 25 años ahí en Sahuaripa, en un rancho ganadero".

Se complica

Don Ernesto estuvo en una casa hogar, pero al poder tener más movilidad en su pierna cuando fue operado decidió buscar trabajo para mantenerse activo y combatir la artritis que le aqueja.

El hombre, de 59 años, vive de las propinas que obtiene al acomodar carritos en un supermercado ubicado en Luis Encinas y Garmendia en la colonia Centro, donde laborades de las 07:00 hasta las 21:00 horas.