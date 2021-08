Historias de vida: Tricking cambia su vida y ahora viaja por el mundo

La pasión por el deporte le dio a Saúl Aguirre Grijalva el interés en practicar tricking, una actividad que inició como parte de una moda, que ahora se convirtió en su estilo de vida y que lo llevó a viajar por el mundo.

Su esfuerzo y trayectoria le permiten vivir como siempre lo deseó, pues el deporte lo llevó a competir en distintos eventos internacionales a destinos como Irlanda, Francia, Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala.

El joven, de 25 años, estudió la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo en la Universidad Estatal de Sonora, y describe al tricking como un deporte que combina gimnasia y artes marciales.

Empezó hace 10 años como un juego con sus amigos de preparatoria, recuerda, y fue así como se convirtió en un pasatiempo y con el tiempo comenzó a ser más constante.

Resultó que me empezó a apasionar, comencé a echarle ganas, después me empezaron a llegar oportunidades y eso me motivó a tratar de dedicarme más y tomármelo en serio”, relata.

Actualmente hay alrededor de 16 atletas de tricking en Sonora. El atleta, señala que está muy comprometido con el deporte, participó en eventos nacionales e internacionales siendo campeón en varias ocasiones y representó a México en mundiales.

Durante la cuarentena es cuando más viajó, menciona. “Aproveché que estaban baratos los vuelos y que había poca gente”.

Explica que las restricciones por Covid-19 eran distintas en cada país. “En Guatemala sí piden seguir mucho las restricciones, pero las personas se ven más relajadas”, comenta.

“En Estados Unidos me tocó ver que la gente se vacunara en parques, en el WaltMart y en el McDonalds”, añade, “como ya están todos vacunados no piden el cubre bocas en ningún lado”.

¿CÓMO SE SOSTIENE?

Para solventar sus gastos, además del patrocinio, Saúl detalla que se dedica a invertir en Bitcoins, en ETFS que es un instrumento de inversión, y en compañías que le reportan rendimientos mensuales.

“También tienen sus riesgos, pero el que no arriesga no gana, poco a poco he estado mejorando en las inversiones”, agrega, “he estado agregándoles más capital y he tratado de tener disciplina, porque lo hago con un objetivo”.

“Empecé a invertir porque se vino la pandemia, tenía mucho tiempo libre y estaba aburrido porque no tenía muchas cosas qué hacer”, indica, “nada pierdo con tratar de generar ingresos de otra manera, quise aprender a hacer dinero desde cualquier lugar”.

Comenta que se aprende con el tiempo, no batalló pero como todo, es a prueba y error. “Por más que leas de inversiones no vas a aprender a invertir”, indica, “si no lo intentas no te arriesgas”.

Siento que el alma de un viajero no sólo se mide en qué tanto viajas y hasta dónde vas, sino en comenzar a explorar todo lo que no conoces a tus alrededores”, expresa.

A pesar de conocer distintos lugares del mundo, considera que siempre hay sitios nuevos para conocer en su localidad. Afirma que para viajar es un buen inicio empezar por el lugar de origen.