Historias de Vida: Francisco vende dulces y necesita dos operaciones

HERMOSILLO.- Hace 10 años la vida de Francisco Antonio Esparza cambió drásticamente, debido a un accidente laboral que lo dejó con problemas en la columna.

Relató que cuando se desempeñaba como policía preventivo tuvo el accidente, por lo que tuvo que pasar por varias operaciones que le dejaron problemas en la columna y hoy vende dulces y aguas para obtener un ingreso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Iba tras un ladrón cuando perdí el equilibrio, me caí en una zanja y arriba de mí se vinieron varias barras de metal, me realizaron varias operaciones en la columna y ya no pude caminar bien”, contó.

“Me faltó una semana para la pensión y tuve que buscarle en lo que pude”, expresó Francisco, de 54 años de edad.

EN UN CARRITO DEL SÚPER

Con dificultad recorre las calles de la ciudad con un carrito de supermercado que él adaptó para llevar una hielera donde pone aguas frescas y una jaba de plástico donde coloca dulces y antojitos que ofrece a las personas.

“Hay días que lloro, me quedé solo, mis padres murieron y estoy separado”, comentó.

“Pero luego pienso que la tristeza no me da de comer y empiezo a comprar dulces, agua y me salgo a venderlos a buscar cómo salir adelante, pero a veces se vende poco y con este carrito batallo mucho”, manifestó.

QUISIERA UN TRICICLO

Francisco Antonio desea tener un triciclo para poder trasladarse como mayor facilidad sin hacer tanto esfuerzo.

En estos momentos lo que le urge es reunir el dinero para una operación en la que habrán de retirarle piedras en los riñones.

También debido a una caída tiene desviado el tabique de la nariz, además vive en una casa con otras personas donde pagan diariamente por el alojamiento.

Si desea apoyarlo con material para vender como dulces o frituras, triciclo o despensa puedes marcar al 66-24-69-45-99 o acudir a Privada Chihuahua, número 6 en la colonia Centro.