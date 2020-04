Hiram Caballero le aprende a su padre

HERMOSILLO, Sonora.- El ser hijo de Alfredo Caballero, uno de los mejores entrenadores de boxeo del País imprime una presión extra a Hiram Caballero, pero no dejará que esto marque el rumbo de su carrera profesional.



Hasta el momento invicto, sin carrera amateur y proveniente de otro deporte como las luchas asociadas, Hiram sabe que está llevando su carrera lenta, pero con un paso seguro de cara a su máxima meta: Ser campeón del mundo.



“Sí hay una presión, por ser hijo de Alfredo Caballero todo mundo quiere que seamos los mejores, pero todo va conforme al tiempo y vamos a tratar de que lo que sepa mi papá se pase a mí y ser mejores cada vez”, comentó.



En el tema de la velocidad con la que va tu carrera, Hiram busca continuar con el proceso que lleva hasta el momento donde se ha fogueado con gente de su nivel, para posteriormente dar el salto seguro a combates de mayor envergadura.



“He sentido que mi carrera va bien, va lento, pero va seguro, como debe de ser, no me debo de apresurar tampoco, por lo mismo, yo no hice carrera amateur así que como quien dice me estoy fogueando apenas”, aseguró.



Añadió que el hecho de estar en el mismo establo que varios campeones del mundo es especial, pues cada vez que puede ver entrenar a Miguel Berchelt y Juan Francisco Estrada aumentan sus ganas de escalar peldaños y ser como ellos en un futuro.