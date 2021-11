Hermosillo: Único elevador en hospital del Issste tiene una semana descompuesto

HERMOSILLO, Sonora.- El único elevador que estaba en uso en el hospital de Issste Dr. Fernando Ocaranza, dejó de funcionar desde hace una semana, lo que ha complicado la operatividad, pues los quirófanos están en la planta baja.

Desde el viernes pasado no sirve el elevador y no han hecho nada por arreglarlo, los pacientes que son operados o que no pueden moverse son bajados por estudiantes del UTH, porque ni nosotros, ni los camilleros quieren”, comentó una enfermera en el lugar, quien pidió mantener su identidad anónima.