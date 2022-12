Hermosillo: Sí se pueden hacer fiestas en casa, pero con moderación

HERMOSILLO, Sonora.- Las fiestas se pueden hacer en los domicilios siempre y cuando haya respeto y consideración a los vecinos, aseguró Ana Reina Romero Urías, abogada y coordinadora de jueces del Municipio de Hermosillo.

Detalló que del 1 de enero al 15 de diciembre han recibido mil 350 Informes Policiales Homologados por vecinos ruidosos y se han generado 845 resoluciones.

El resultado ha sido de 8 personas arrestadas; 68 amonestaciones; 89 fueron halladas no responsables; 130 multados; 103 les pusieron trabajos a favor de la comunidad y 447 fueron improcedentes.

“La música tiene que ser moderada, obviamente tienes que respetar los derechos de los demás, no hagas a otros lo que a ti no te gustarían que te hicieran porque obviamente muchas personas trabajan al día siguiente o tienen enfermos o se sienten mal”, declaró.

Permisos para celebraciones en domicilios particulares no hay, expuso, pero en caso de realizarlas tienen que ser moderadas porque si molestan a alguien es sancionable.

Sí se permiten hacer fiestas, pero tienen que ser moderado, no puedes hacer un ruidazo, no puedes traer una banda, no puedes traer una bocina a muy alto volumen, muchas personas que vienen en calidad de infractores dicen que tenían una bocina pequeña, piensan que no es mucho”, expuso.