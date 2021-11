Hermosillo: Paqueteras vuelven a los comercios; ‘venimos frescas y alechugadas’, dicen

HERMOSILLO, Sonora.- Luego de casi dos años en casa, sin poder trabajar, los adultos mayores que se desempeñan como paqueteros regresaron a sus actividades, lo que les permite desempeñar esta labor durante cuatro horas al día.

Comentaron que ya se sentían enfadados y mientras pasaban el tiempo realizaban distintas actividades como tejer, ver televisión y colorear.

• Petra y Cuquita están listas para empacar su mandado.

Nos sentimos muy bien por haber regresado gracias a Dios, el primer día sí lo resentimos porque ya íbamos a los dos años de estar sentados”, mencionó Petra Urías Hernández, una paquetera que trabaja en una cadena de supermercados del Norte de la ciudad.

Ella junto con su amiga María del Refugio Valdez Gracia, “Cuquita”, se levantan temprano para pedir el transporte desde la colonia López Portillo hasta el bulevar Morelos y comenzar sus labores a las 07:00 horas.

Estamos muy a gusto trabajando, venimos ‘frescas y alechugadas’, nos pudo mucho habernos quedado encerradas por casi dos años”, expresó Petra.

En el mismo supermercado hacen sus compras de despensa y alimento, explicó, el dinero que ganan lo utilizan para algunos gastos en su hogar.

“Mientras estuvimos en cuarentena lo que hicimos fue cuidarnos, veía una novela y después me ponía a hacer negocio en mi casa, también me la pasaba bordando con costura que me llevó mi nuera, las cosía y las descosía”, relató.

María para no aburrirse en su hogar contó que una de sus nietas le llevaba libros para colorear, las vecinas tienen 16 años de ir a trabajar en esta tienda y fue muy difícil para ellas adaptarse a no trabajar.