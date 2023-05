Hermosillo: Organizaciones civiles cuestionan cierre de Rosales y Encinas por Fiestas del Pitic 2023

HERMOSILLO, Sonora.- El cierre de la calle Rosales en el cruce con el bulevar Luis Encinas para la colocación del escenario principal de las Fiestas del Pitic provoca problemas de movilidad, consideran integrantes de agrupaciones civiles.

Alfonso López Villa, presidente de la agrupación Vigilantes del Transporte, señaló que el cierre de esta vialidad atenta contra el libre tránsito de la ciudad.

Va en contra de cualquier motivo de movilidad, está limitando la movilidad, se podía haber buscado otro lugar, no el centro de Hermosillo, es totalmente aberrante, no se buscaron opciones, es algo que va en contra de cualquier sentido común”, mencionó.

Hugo Moreno Freydig, miembro del colectivo Bukis a la Calle, sostuvo que no está en contra del cierre de la calle, bajo el argumento de que esta no es exclusiva para los vehículos, sino para disfrutar de las calles, sin embargo algunas decisiones con respecto a la logística del cierre son cuestionables.

Lo que me parece extraño es que hayan hecho una desviación a través de la Pino Suárez en contrasentido, siendo que la Yáñez está a solo una cuadra”, destacó.

El activista y urbanista mencionó también que la organización estará al pendiente de los cambios que se harán en la calle para las Fiestas del Pitic, especialmente los que incumben al ciclocarril.

“Según declaraciones de Cidue, van a remover temporalmente los confibicis para evitar que haya tropiezos durante los eventos, y serán restituidos una vez finalizado el evento”, reiteró, “esperamos que así sea, ya le hace falta mantenimiento a la ciclovía”.

El cierre temporal de la calle Rosales en el espacio que abarca hasta la calle Niños Héroes durará una semana y será activada nuevamente una vez terminen las Fiestas del Pitic el próximo domingo 28 de mayo.

¿Y QUÉ DICEN ESTUDIANTES Y HOT DOGUEROS?

De acuerdo con un sondeo realizado con estudiantes sienten que no les afecta el tráfico porque ven presencia de policías, mientras que los vendedores de hot dogs esperan que el jueves sea un buen día para ellos.

Me bajé del camión cerca de las 11 pasadas y el tráfico normal, tráfico del lunes, no me tocaron vallas, me bajé en la parada de la Pino Suárez, usé las esquinas”, comentó Francisco Flores Rendón, de 20 años.

No me molesta porque no es que sea todos los días, no le doy mucha importancia”, indica Bernardo Fragoso Molina, de 19 años.

Yo pienso que a la noche se puede poner bueno por el movimiento, afecta poco. Yo creo que el día del evento va a estar bien, las otras veces que han puesto se viene mucha gente”, recuerda Alonso Tito Zayas, de 65 años.

Sí afecta, no entran ya carros, los que iban a llegar se van de pasada porque no hay donde estacionarse, ya los que están ahorita son puros trabajadores y estudiantes de allá de la Uni y el que viene con eso de que está pasando mucho tráfico no se puede ni parar”, concluyó Jorge Pico Zayas, de 57 años.

ASEGURAN NO HUBO REPORTES DE ACCIDENTES EN PRIMER DÍA

Sin reportes de accidentes el primer día del cierre del cruce del bulevar Luis Encinas y Rosales, aseguró Ramón Manuel Arvizu Quintero.

El vocero de la dirección de Tránsito de Hermosillo afirmó que los peatones pueden caminar de manera segura por las esquinas.

El apoyo vial está en el ingreso a la Unison por la parte Poniente de la Plaza Emiliana de Zubeldía, del lado del bulevar Luis Encinas.

“Ya sea para ingresar a la Unison o para agarrarla como vía alterna e ingresar de nueva cuenta hacia el Rosales, tenemos personal del Tránsito apoyando”, manifestó.

Los estudiantes atraviesan la Plaza Emiliana de Zubeldía para ingresar a la Unison con una pausa en espera que los conductores les den un espacio, pues el elemento de tránsito está en la esquina y no en el medio.

Un segundo punto donde está personal de tránsito es el de Pino Suárez y bulevar Luis Encinas y otro en Niños Héroes y Pino Suárez.