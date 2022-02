Hermosillo: “No sentí el corazón, ni las piernas... ni nada”, relata testigo de balacera en la 5 de mayo

“Me quedé petrificado, no pude ni esconderme, nomás sentí que el estómago se me hizo bola por el susto”, expresó un taquero de la colonia 5 de Mayo, quien presenció el final de una persecución y balacera el pasado lunes.

“Estaba trabajando y como a las doce empecé a escuchar las patrullas y todo el relajo, fue cuando me di cuenta de que venían bajando los carros por la Tamaulipas, llegaron aquí a la calle 5 de Mayo y luego agarraron la Veracruz soltando balazos”, describió.

En ese momento, el comerciante no pudo más que quedarse quieto debido al miedo, pues sus piernas no le respondieron.

No sentí ni el corazón, ni las piernas, ni nada, lo único que sentí fue como un nudo en el estómago, como si algo dentro se estrujara, y me quedé paralizado, totalmente quieto”, recordó.

TERROR

Fueron habitantes de la colonia quienes están más afectados por lo sucedido, tal es el caso de Adelina, una mujer mayor residente de la calle 5 de Mayo, quien al momento del tiroteo había mandado a su nieto a la tienda.

Mandé a mi nieto a Ventura (un abarrotes local) para que trajera las tortillas y el refresco, y en eso escuché las patrullas y luego los tiros, nomás sentí que el alma se me salió del cuerpo y le pedí a mi tatita Dios que no le pase nada”, contó.

“Ya no sabía si salir a buscarlo o qué, porque ando con andadera y me da miedo caerme, fue en ese momento que el chamaco me habló y me dijo que estaba en la tienda, que no me preocupara”, dijo.

Ella, como otros vecinos y comerciantes del sector, señalaron que este tipo de hechos no suceden de forma frecuente en la colonia.

PONEN A NIÑOS A CANTAR

“Esta es la primera vez que sucede algo así mientras estamos en horario de clases”, comentó la directora de un preescolar, ubicado en la calle 16 de Septiembre, “aún así fue muy fuerte para las maestras, y muy estresante por la seguridad de los niños”.

Yo en mi salón le acababa de dar permiso a un pequeño para que saliera a colgar la chamarra, gracias a Dios no pudo abrir la puerta, y como ellos ya conocen el simulacro de repliegue, de inmediato soné el chiflo y los niños se acostaron en el piso, ahí comenzamos a cantar hasta que pasara el tiroteo”, explicó.

Fue gracias a que las maestras mantuvieron a los menores entretenidos con canciones, que ellos no pudieron identificar lo que sucedía y el hecho pasó sin mayor consecuencias.

Aun así, hicieron un llamado a reforzar la seguridad en la zona, ya que es un área normalmente habitada por familias, y donde hay bastantes comercios locales.