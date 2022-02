Hermosillo: Ladrones se llevan 250 kilos de naranjas de pick up estacionado; eran para donar a un asilo

Cerca de 250 kilos de naranjas, toronja y mandarinas fueron robados de un pick up en el Centro de Hermosillo, a plena luz del día y la Policía investiga el caso para dar con los responsables.

Carlos Romero, comerciante, explicó que el pasado miércoles al mediodía dejó el carro cargado con la fruta en la calle Monterrey, entre las avenidas García Morales y Yáñez, en las afueras de la primaria Leona Vicario.

“Me estacioné bien y todo, fui a sacar unas copias de unas llaves, y luego fui a sacar unas copias de unos documentos que iba a entregar, entré a Los Grillos (restaurante) a hacer unas cosas y cuando regresé ya no estaba la fruta”, contó.

Las naranjas, toronjas y mandarina que traía en costales y bolsas, señaló, se la llevaron los hampones y sólo dejaron unos costales vacíos.

Incluso antes del robo Carlos Romero había avisado al asilo que iba en camino con la fruta para los abuelitos, pero por el robo no se pudo. Expuso la situación en redes sociales y la solidaridad de las personas se hizo sentir.

Lo que yo hice fue que de mi dinero fue comprar esa fruta, pero lo económico no es tan importante como la solidaridad de la gente, si esa fruta era para la gente más necesitada y que me la hayan volado, realmente al ladrón no le importa para quién sea, lo vio fácil y nos faltan muchos valores”, expresó.