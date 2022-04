Hermosillo: Jesús Tadeo ama la música; empezó a tocar la batería a los 4 años

El talento natural y el amor que Jesús Tadeo Leal Vásquez siente por la música, lo han llevado a hacer grandes cosas, a dominar varios instrumentos musicales y ha superado las pruebas de vida para cumplir algunos de sus sueños.

Jesús Tadeo, de 12 años de edad, nació a los seis meses de gestación, y después de cinco meses de vida, fue diagnosticado con retinopatía del prematuro, un trastorno ocular que afecta a los bebés prematuros.

Gracias al apoyo de sus papás, Gildardo Antonio Leal y Francisca Vanessa Vásquez, y el de sus hermanos: Francisca Rosario, Gildardo Rafael, Ramón Guadalupe y Milagros Vanessa, Jesús Tadeo ha sido un niño independiente.

Inicié a los 4 años con una batería que me regaló una muchacha que me dijo: ‘Te voy a dar una sorpresa’”, relató, “y a los 5 años dijo mi hermano: ‘Vamos a armar una tecnobanda’, y armamos una tecnobanda a los 5 años, yo, mi papá y mi hermano”.

Así inició la “Tecnobanda Hermanos Leal”, donde ha podido desarrollar la habilidad para tocar la batería, tarolas, tambora y acordeón, que aprendió a tocar hace 4 años.

Cuando tenía 8 años, sus papás le regalaron un acordeón de juguete y le gustaba tanto que empezó a hacer sus propias canciones, y dos años después le regalaron uno profesional.

Los Pisaquesos, Los Compas del Rafa, La Brasa Norteña, Los Amantes de la Cumbia y Sergio Mendívil, son los grupos y cantantes que Jesús Tadeo más admira y con quienes ha tenido el privilegio de “echarse un palomazo” en algunas de sus presentaciones.

Hay un sueño que tenía, nomás que no se pudo hacer: Era La Brisa y La Caña, nomás que no se pudo, pero todavía hay tiempo”, expresó.

Pero su gran anhelo es estar en el escenario con los artistas que conoce, en especial con Edén Muñoz.

Jesús Tadeo participará hoy a las 19:30 horas, en un concurso en un salón ubicado en bulevar Morelos, casi esquina con Progreso.

EL ORGULLO DE LA FAMILIA

Los padres de Jesús Tadeo lo único que sienten es un gran orgullo por su talento.

Es una emoción muy grande porque mi esposo y yo hemos luchado porque él sea lo que es y sea independiente”, externó Vannesa Vásquez, mamá de Tadeo.

Vanessa comenzó a grabar videos y subirlos a redes sociales, donde causó sensación entre los internautas y formaron su club de fans. Así logró conocerlo el cantante Sergio Mendívil.

“Cuando vino y le regaló la batería, no sabía que el niño no veía”, relató, “hasta que se dio cuenta y no podía creerlo por el talento que tiene”.