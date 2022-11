Hermosillo: Iskander aprende a bolear y con ello paga sus gastos

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 14 años, Iskander González Basaca, aprendió el oficio de su abuelo Samuel, y decidió ir a bolear zapatos a la Plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad, pues le gusta hacerlo y además puede ganar dinero para comprar lo que le piden en la escuela.

Mi abuelo me enseñó a bolear como hace tres meses”, explicó Iskander, “él antes era bolero en el Jardín Juárez, y siempre me interesó aprender”.

“Él fue el que me compró la silla, él me enseñó, y ya tengo como dos meses que me pongo aquí, yo también”, contó el adolescente, quien tiene planes de estudiar la carrera de Mecatrónica.

A pesar de que el primer día que trabajó como bolero tenía mucho miedo, y no quería dejar mal el zapato de algún cliente, pronto todo eso desapareció, y ahora le da un gran gusto poder trabajar y ver el rostro contento de quienes deciden bolear su calzado con él.

Confiado, compartió que no le da vergüenza trabajar, y siempre se lo cuenta a sus amigos y maestros, e incluso los invita a irse con él a aprender esta profesión, pues quiere expandir su negocio, y tener más sillas donde ofrecer el servicio.

Mis compañeros saben y me dicen que trabajo es trabajo, y ya le he dicho a los maestros también de eso. Es algo que a mí me gusta, no sé como explicarlo”, comentó.

“Yo le diría a los demás jóvenes que se vengan a trabajar, que se vengan conmigo, yo aquí les enseño”, dijo emocionado.

PUNTUAL, LOS FINES DE SEMANA

Iskander acude a la Plaza Hidalgo todos los fines de semana, de 08:00 a 15:00 horas. Desde temprano, relató, alista su cajón con materiales, y baja la silla desde su casa, hasta la plaza, en un diablito que le regaló su abuelo.

“Tengo otros clientes que vienen de forma frecuente. Llego a bolear hasta cinco pares al día, a veces, y con el dinero que agarro ahorro para mi escuela, o para comprarme cosas en vacaciones”, dijo.

¡MUY ORGULLOSA!

Su abuela materna, Martina Ruelas, dijo estar muy contenta de ver lo responsable que es su nieto, y cómo le ha aprendido a la profesión que su esposo, Samuel, desempeñó por más de 10 años.

Aseguró que cuando vieron la iniciativa del joven por aprender les extrañó mucho, ya que no esperaban que hubiera interés de su parte, pero decidieron apoyarlo.

Me siento muy orgullosa de él, porque veo que no le da pena. De hecho, ahorita por como está la juventud, me extrañó que él quisiera hacer esto, pero él es muy vivo, y le agarró pronto”, expuso.

Martina está segura que su nieto cumplirá todos sus sueños, si sigue trabajando tan arduamente, y espera poder ser su apoyo siempre, en cada proyecto que emprenda.