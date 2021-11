Hermosillo: Estudiantes de Enfermería hacen colecta de juguetes para niños con cáncer del HIES

HERMOSILLO, Sonora.- Para apoyar a niños con cáncer del Hospital Infantil del Estado y regalarles un momento de felicidad en esta Navidad, la Sociedad Estudiantil de Enfermería de la Universidad de Sonora realizará una colecta de juguetes.

La actividad iniciará desde hoy 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre, dentro de la Unison.

Brizeth Durán, actual secretaria general de la Sociedad Estudiantil, explicó que esta es la tercera edición de la colecta, la cual inició en el 2018, pero se suspendió en el 2020 por motivos de la pandemia.

En esta ocasión, solicitan a las personas que deseen donar un juguete que sean productos nuevos, que no requieran baterías y sobre todo que no sean de peluche, pues este tipo de artículos no son fáciles de higienizar, y pueden afectar la salud de los pequeños.

Esta campaña se llama ‘Un Juguete una Sonrisa’, y el fin es solicitar a las personas que lleven un juguete nuevo para los niños que se encuentran en el servicio de oncología del HIES”, explicó.

“Es muy importante que no requiera baterías, que sea nuevo y que no sea juguetes de peluche. Son niños con un sistema inmunológico muy debilitado, entonces en los juguetes de peluche se tienden a formar muchos microorganismos que pueden afectar la salud de estos pacientes”, recalcó.

La recolección se realizará de 09:00 a 17:00 horas, en el edificio 8A de la Unison, que se encuentra a un costado del Comedor Universitario y frente al Caffenio de la ECA.

La joven pidió a la ciudadanía participar en este proyecto, con un juguete de cualquier precio, o para cualquier grupo de edad; lo importante, indicó, es regalar una sonrisa a los menores y hacer más llevadero el tratamiento y su enfermedad.