Hermosillo: Cierran escuela luego de caer niña a una alcantarilla

HERMOSILLO, Sonora.- Porque presuntamente una estudiante cayó en una alcantarilla abierta, autoridades de Protección Civil clausuraron la escuela primaria Manuel González Franco, de la colonia Valle del Marqués.

La directora de la escuela, Elizabeth Yee Ortiz, señaló que ella no estaba al tanto de lo sucedido y fueron maestras quienes le informaron del incidente alrededor de la hora de salida.

No he platicado con los padres ni con la niña porque sucedió a la hora de salida, ya la maestra me informó que una niña se cayó y me dijo que se la llevaron, entonces le dije que mañana (viernes) citaré a los padres para ver qué fue lo que pasó”, explicó.