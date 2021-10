Hermosillo: Busca Padres del Cielo romper con tabúes

HERMOSILLO, Sonora.- Dignificar la muerte perinatal, gestacional y neonatal; visibilizar y dar acompañamiento a los padres que pasan por este proceso de duelo, son los objetivos que tiene la asociación Padres del Cielo, la cual por cuarto año consecutivo conmemorará el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Prenatal y Perinatal, con diferentes actividades durante el mes de octubre.

Carolina Burgos Navarro, vocera de la agrupación, explicó que es el 15 de octubre cuando se honra esta fecha a nivel internacional, la cual busca romper el silencio y el tabú que hay acerca de este tema, para que las personas que hayan sufrido la pérdida de un hijo puedan vivir un duelo más sano.

“El 15 de octubre es el día que se celebra la muerte gestacional, prenatal y perinatal, y para este año nosotros usamos el hashtag ‘Rompo el Silencio’, porque hay muchísimos temas tabúes acerca de la muerte; nadie quiere hablar de ella, menos de la muerte de bebé que nadie conoce, ya que sólo lo vieron los padres al nacer o a través de un ultrasonido”, expuso.

Este año Padres del Cielo quiere romper esos tabúes, para acompañar a los papás en ese proceso de duelo bastante complejo, bastante complicado, donde por ideas y creencias no nos acercamos a los familiares, y creemos que estamos solos, y que nadie puede entendernos, pero no, no lo están”, expresó.