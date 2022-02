Hermosillo: Batallan en el registro en la App para reportar baches

Para algunos hermosillenses el intentar participar en el programa Garantía Cero Baches les ha resultado toda una odisea porque al momento de ingresar los datos, como el RFC la App no lo reconoce, o en el caso de los adultos mayores se les dificulta al estar alejados de la tecnología.

Desde hace varios años, Alonso Granillo,quien es vecino de la colonia Villa Colonial, tiene un bache enorme frente a su vivienda, la cual se ubica en la calle Querobabi, entre Yavaros y General Piña, y afirma lo ha reportado innumerables ocasiones a las autoridades.

Primero estaba chiquito y bueno, no causaba mucho problema, pero ya con el paso de los carros, la lluvia y todo se ha ido haciendo más grande y he tenido que rellenar con tierra o escombro porque apenas así, si no le truena las llantas a los carros”, comentó.

Al enterarse Alonso sobre el programa Garantía Cero Baches decidió participar, dijo, no para que se le devolviera el pago del impuesto predial, sino que se atienda el problema añejo que está por fuera de su casa.

“Se me hizo buena opción, digo, sí he puesto el reporte al número de Atención Ciudadana y no me han hecho caso, entonces si vendrían en una semana a reparar de una vez”, contó.

Para el hermosillense el proceso iba por buen camino, descargó la aplicación desde la tienda en línea de su celular, la abrió, y brindó sus datos, pero al momento del registro hubo un problema con su RFC.

“Puse el mismo que me viene en el recibo del agua pero me decía que había un error, volví a checar que todo estuviera bien porque a la mejor me equivoqué en la clave final y nada”, agregó.

Aunque llamó al número 800-00-83-707 y mandó mensaje al número de WhatsApp 662-347-48-70 no le resolvieron el problema y no ha podido realizar el reporte.

Francisco Martín Tarazón, quien vive en la misma colonia, expresó que para él el uso de la tecnología se le dificulta, ya que a sus 73 años de edad, no sabe cómo descargar la aplicación y la manera de hacer el reporte.

No le entiendo, me dijeron mis nietos que lo reportara pero yo no sé cómo, no sé cómo bajar la aplicación esa que dicen ni tampoco cómo se llama, para empezar”, dijo entre risas.

Para don Pancho, como lo conocen en la colonia, el realizar este tipo de procesos no permite participar a los adultos que no están familiarizados con el uso de la tecnología.

Expresó que aunque sí tiene la intención de realizar el reporte, aún no ha podido cumplir con sus obligaciones como ciudadano, y una vez que lo haga buscará apoyo de sus nietos o hijos para hacerlo.

GARANTÍA CERO BACHES