Hermosillo: Andrea va a vacunarse porque quiere regresar a clases presenciales

HERMOSILLO, Sonora.- Para volver a la escuela y proteger a sus seres queridos, Andrea Chan Flores acudió desde muy temprano a vacunarse al Gimnasio Ana Gabriela Guevara, acompañada de su mamá y hermano.

"Yo me vine a vacunar hasta ahora porque antes no tenía quince años y quería que el virus no me diera tan fuerte si entro a la escuela”, comentó contenta la adolescente.

También me quiero vacunar porque mi hermano es asmático y mi mamá me dijo que él no puede vacunarse aún, pero si yo me vacuno también lo protejo”, agregó.

La joven espera que con la vacuna su vida pueda volver a la normalidad, como antes de la pandemia.

Entre sus deseos está primero el poder volver a la escuela, platicar con sus amigas y amigos, y poder conocer más personas.

SALUD MENTAL

Su madre, Handy Alejandra Flores, comentó que ella ve muy importante que sus hijos se vacunen, principalmente para proteger su salud en caso de que se enfermen de Covid-19, pero también porque ve necesario que los menores empiecen a reintegrarse a la sociedad.

Señaló que tanto Andrea, como su hermano menor, han sido afectados por el encierro, al punto de que bajaron calificaciones y desarrollaron crisis de ansiedad.

La verdad he notado en los dos las afectaciones, en mi primer hija, Andrea, lo note porque sus calificaciones bajaron de 10 a 6 de golpe; se le dificulta mucho todo, aunque ella cumple con los trabajos y hace las cosas en medida de lo que yo le pueda explicar, a veces no entiende o se frustra más rápido”, contó.

“Yo espero que pronto también vacunen a los de trece años, para que mi dos hijos estén protegidos y puedan volver a clases”, mencionó.

Al preguntarle a la familia como sintieron la atención del personal de vacunación en el lugar, ambas comentaron que fue muy buena y rápida, pues en menos de diez minutos de llegar al gimnasio, ya habían sido vacunadas y pasaron al área de observación.