Hermosillo vive un lunes diferente; se notó el paro

No fue un lunes como otros, fue distinto. En calles, escuelas, transporte, bancos, empresas, cafeterías y puestos del sector Centro, oficinas de Gobierno y hasta en los estacionamientos, se percibió ayer el vacío por el poco flujo de mujeres en el paro nacional del 9 de marzo.

Ante la ausencia del género femenino, que exige seguridad y justicia, algunas escuelas primarias permanecieron cerradas porque no hubo maestras. En el plantel Alberto Gutiérrez ubicado en la calle Rosales los profesores prefirieron cancelar las clases con anticipación en solidaridad con sus compañeras.

Diego Sánchez, profesor de la escuela, expresó que hay once aulas, de las cuales en diez salones imparten clases maestras, por lo que ante la falta de casi la totalidad de la planta docente por el paro, decidieron suspender las actividades escolares.

No vinieron alumnos, me parece una muy buena iniciativa por parte de las maestras porque también son mujeres, creo que es una manera de que se hagan notar, entonces no tenemos alumnos el día de hoy, no se presentaron", dijo.