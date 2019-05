Hermosillo respira polvo, material de industria y hasta radioactivo

HERMOSILLO, Sonora.- Al respirar el aire en Hermosillo lo más probable es que, además de oxígeno, se absorba el polvo suspendido en el ambiente. Pero también existe la posibilidad de inhalar partículas con componentes de automóvil, industria y hasta material radioactivo.



Y es que según estudios realizados por instituciones como la UES, la composición del aire en la ciudad está cambiando, pues ya no se trata sólo partículas naturales sino también producto de la actividad humana.



Roberto Ramírez Leal, investigador de la UES, ha realizado estudios sobre contaminación del aire durante 16 años. Comentó que Hermosillo no tiene los niveles alarmantes de la Ciudad de México, debido a que aún está en proceso de crecimiento y desarrollo industrial.



Sin embargo, apuntó, el incremento en la cantidad de automóviles ha influido en que cada vez haya más partículas de este tipo suspendidas en el ambiente.



"Ahí tenemos que ver la cantidad, el mantenimiento, de qué año son los vehículos y sobre todo el combustible. Muchas veces se habla de que el combustible que se recibe no es tan de buena calidad, hay que hacer estudios", dijo.



La UES, ubicada en el Norte de la ciudad, cuenta con un equipo de monitoreo manual para filtrar las partículas que se encuentran en el aire en ese sector. Con este sistema es posible medir tres tipos de partículas que posteriormente se analizan.



LOS VALORES



Ramírez Leal explicó que las partículas PST podrían ser equivalentes a un grano de arena. Y si un cabello se dividiera en 10 partes, cada una sería podría compararse con las PM10, mientras que las más pequeñas, las PM2.5, representarían la vigésima parte de un cabello.



"Anteriormente, en la ciudad de Hermosillo era muy fuerte el problema de alergias porque había partículas muy grandes y cada rato llegaban a nariz y garganta. Las PM10 pasan también a interior, pero no llegan a las partes internas. Las PM2.5 sí impactan", señaló.



En el caso de las de tipo PST, la mayoría de sus componentes son naturales, como el polvo, refirió. En las PM10 es una mezcla entre naturales y antropogénicas, y en las PM2.5 son sobre todo antropogénicas, es decir, resultado de actividades humanas.



Otra forma en que se pueden analizar los resultados de los monitoreos es según la zona, pues en cada sector varían los componentes del aire. Por ejemplo, en la parte Norte de la ciudad influyen el tráfico vehicular, los lotes baldíos y muchas construcciones de casas.



En la parte del Centro, añadió el investigador, lo principal es el tráfico y el pavimento, mientras que en el Sur predominan las partículas provenientes de la industria.



"Cada una va a tener sus propias características y partículas definidas. El aspecto de radioactividad lo hemos encontrado en la parte Sur de la ciudad, mas no hemos ubicado bien de dónde proviene, nos faltan más estudios para eso", indicó.



CALIDAD "BUENA"



Santa Aurora Nápoles Trujillo, directora del Instituto Municipal de Ecología, aseguró que en general Hermosillo tiene una "buena" calidad del aire, aunque recientemente se ha visto afectada por incendios en diferentes sectores de la ciudad.



Según la funcionaria, en dos ocasiones desde enero a la fecha se han encontrado niveles por encima de la Norma Oficial Mexicana para calidad del aire lo cual, si bien no tendría una causa única, podría en parte explicarse por estos incendios.



"Nosotros hemos detectado que las partículas PM2.5 fueron las que más se dispararon en esas fechas… Estas no sólo se ingieren por los pulmones sino que también, como son tan pequeñas, pueden pasar al torrente sanguíneo. Si nosotros estamos expuestos más tiempo a estas partículas ya puede generar un riesgo a la salud", advirtió.



Un factor natural que también tiene relación con el tema, mencionó Nápoles Trujillo, son los cerros, porque a pesar de que haya vientos en la ciudad no logran llevarse todo el polvo.



"A diferencia de otras ciudades que son llanos y cuando llegan los vientos se van, aquí tienen más permanencia, por eso pudiera ser un factor. Pero no necesariamente que veamos el polvo significa que ya tenemos un problema de contaminación serio, pero sí es importante tomar medidas para evitarlo", agregó.



PUEDE EVITARSE CONTINGENCIA



El investigador Roberto Ramírez y la directora de Ecología del Ayuntamiento coincidieron en que Hermosillo puede evitar alguna contingencia ambiental como la de Ciudad de México, pero para ello se requiere, entre otros aspectos, de equipos de monitoreo más especializados.



"Nosotros sólo podemos saber que del polvo que hay comprenden estos dos tipos de partículas, pero no sabemos qué hay en esos polvos. Para eso se requieren estudios. Un equipo automatizado sí te puede decir qué porcentaje proviene de cada cosa", expresó Santa Aurora Nápoles.



Para Ramírez Leal se necesita, además, asegurar que los estudios en el tema sean más constantes pues, dijo, en ocasiones se interrumpen por falta de presupuesto, pero sólo así se podrían tener diagnósticos más precisos.



Señaló que ya existe también un proyecto para realizar una investigación sobre la presencia de hidrocarburos y material radioactivo en el aire. Todo ello, añadió, para anticiparse a los problemas que enfrentan las grandes ciudades por la contaminación.