Hermosillo respira "basura" de carros

HERMOSILLO, Sonora.- Residuos de catalizadores de vehículos nuevos, pigmentos de pintura automotriz y partículas relacionadas a material de construcción, son parte de los tóxicos que pueden encontrarse en el aire de Hermosillo.

Diana Meza Figueroa, investigadora del Departamento de Geología de la Unison, en un estudio realizado durante doce años, informó que se encontraron estos contaminantes emergentes que no están normados en el País y que se relacionan a la gran cantidad de vehículos en la ciudad.

"Tiene que ver con la cantidad de vehículos que hay en la ciudad, con las condiciones áridas de la zona, las calles se llenan de arena que es abrasivo para el vehículo, este se degrada muy fácilmente en esta ciudad y por lo mismo emite más de estos materiales a la atmósfera", explicó.

El problema de este particulado atmosférico es que no está contemplado en la normatividad de México, se les conoce como contaminantes emergentes y pudieran estar relacionados incluso con problemas de salud como enfermedades cardiovasculares.

Pero al no estar normados y no tenerse una medición real de estos, no se puede clasificar la calidad del aire de Hermosillo como mala, a pesar de la presencia de estas partículas.

"Se desconocen, no se sabe el efecto en la salud, pueden estar asociados a cuadros de enfermedades cardiovasculares o diabetes, pero en particular se deben hacer muchos estudios para poder concluir algo y vincularlo al problema de salud", dijo.

POR EL TRÁFICO

"Hay partículas asociadas a catalizadores de carros nuevos, es un impacto del tráfico en la ciudad, no me refiero a los carros chuecos, sino a los de reciente adquisición que pueden emitir estos materiales, los catalizadores de tres vías que están en casi todos los vehículos sedán y camionetas", indicó.

Entre los metales que se han encontrado y no se incluyen dentro de la norma, están el cadmio, plomo, cromo, arsénico, algunos de ellos componentes de las pinturas automotrices.

Una de las soluciones que pudieran plantearse, además de incrementar las mediciones de estas partículas, es mejorar la vegetación de plantas nativas como palo verde y mezquite, pues sus hojas captan estas pequeñas partículas.