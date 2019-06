Hermosillo necesita 70 mil árboles

HERMOSILLO, Sonora.- Para mejorar el entorno y que las altas temperaturas no afecten tanto a los hermosillenses se necesita plantar alrededor de 70 mil árboles en la ciudad, informó Norberto Barraza Almazán.



El coordinador de Servicios Públicos Municipales compartió que por el cálculo que realizaron, es necesario plantar urgentemente los árboles y así tener un mejor clima en la ciudad.



"Son 70 mil árboles en las condiciones de crecimiento pero sabemos que hay nuevas colonias, nuevas invasiones, por lo que se necesitan también en las áreas públicas y también en los hogares o parques.



"Con esta cantidad de árboles o más se tendría una mayor probabilidad de lluvia, una mayor probabilidad de bajar los grados de temperatura y sobre todo, estaríamos en equilibrio de la tierra, de los animales y el ciclo reproductor del agua", destacó.



UN ÁRBOL POR FAMILIA



Si cada familia plantara un árbol, de acuerdo conBarraza Almazán, se llegaría más rápido a los 70 mil árboles que hacen falta en la ciudad.



El funcionario dijo que en los hogares también debe de haber árboles, pueden estar en los patios o enfrente de sus casas y en caso de no poder plantarlos, puede hacerse en los camellones o tener plantas esenciales para el hogar, dentro y fuera del mismo.



MÁS DE 35 ASOCIACIONES



Una de las cosas que ha beneficiado a la ciudad son las más de 35 asociaciones ambientalistas, las cuales se han propuesto reforestar la ciudad cada fin de semana, donde plantan alrededor de 200 árboles cada semana.



"Sabemos que los esfuerzos aislados no son suficientes, son mejores los esfuerzos en grupo y qué bueno que se están formando porque de alguna manera animan a continuar con esta labor tan noble, la de tratar de mejorar nuestro medio ambiente.



"La necesidad de agruparse es excelente porque después estos grupos pueden pasar a ser una A.C y se les facilita, por su labor, que tengan beneficios financieros", destacó, "y así promover más el cuidado del medio ambiente".



Barraza Almazán espera que los gobiernos se comprometan con la ciudadanía, por lo que el Ayuntamiento de Hermosillo seguirá apoyando a los grupos ambientalistas y a la sociedad que quiera hacer algo extra por la ciudad.