Hermosillo, ejemplo en prevención del coronavirus: Célida López

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo es una de las ciudades capitales de México en las que se ha logrado mitigar la propagación del coronavirus, pero ante la llegada de la fase 3 de la emergencia sanitaria en el País, autoridades y ciudadanos no deberán bajar la guardia, aseveró Célida López Cárdenas.



La presidenta municipal de Hermosillo expresó que desde el inicio de la contingencia, en el Municipio se implementaron fuertes medidas de prevención y se promovió el resguardo en casa, primero con filtros informativos y después con sanciones a quienes no acataran las indicaciones de las autoridades de Salud federal y estatal.



“Ante esta realidad, agradezco mucho el esfuerzo de todos los hermosillenses, hemos logrado disminuir el aforo vehicular y sobre todo es el momento también de reconocer a nuestra Policía municipal, vamos a seguir con los filtros pero también quiero pedirte que hagamos el último esfuerzo de esta etapa”, indicó.



La alcaldesa apuntó que también se construyó un gran acuerdo social por Hermosillo con el claro objetivo de que ningún hogar pase hambre, por lo que agradeció a todos los sectores de la sociedad que se han sumado a la campaña “Da más por los demás”.



“Quiero agradecerle a todos los que se han sumado a este gran acuerdo social por Hermosillo. Gente que ha hecho donaciones, sociedad civil que se ha organizado, que han preparado ayuda alimentaria, que han estado preparando cubrebocas, incluso habilitar instalaciones para atender al personal médico”, ejemplificó.



El agradecimiento se extiende a todos los ciudadanos, empresarios y funcionarios que han donado apoyos alimentarios y kits de limpieza, de igual manera a quienes han aportado su equipo y tiempo en la sanitización de espacios públicos, y los supermercados que operan como centros de acopio.



López Cárdenas reiteró que el Gobierno de Hermosillo apoyó a la economía de las familias más vulnerables y a los pequeños negocios al no cobrar el servicio de agua a 136 mil usuarios, casi la mitad del padrón del organismo operativo; también se suspendieron los cortes.



“Hermosillo es ejemplo a nivel nacional de cómo iniciamos con muchas semanas atrás (con las medidas preventivas), hoy aquí está el resultado de tu esfuerzo, estamos logrando doblar la curva y debemos seguirla disminuyendo”, concluyó.