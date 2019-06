Hermosillo dará primer paso para separar la basura

HERMOSILLO, Sonora.- A partir del 30 de julio arrancará un programa piloto para contar con un mejor manejo responsable de las toneladas que se desechan a diario en ocho colonias de la ciudad.



Esta es la primera fase y no se contemplan hasta el momento sanciones para los ciudadanos que no separen sus residuos, ya que se buscará concientizar a los hermosillenses de hacer lo adecuado por el bien del medio ambiente.



Los camiones recolectarán la basura, según su tipo en ciertos días de la semana y habrá un calendario.



Norberto Barraza Almazán, director de Servicios Públicos Municipales, explicó que la basura orgánica como cáscaras de huevo y frutas, restos de carne, verduras,y otro tipo de residuos, serán recolectados en dos días distintos de la semana aún no establecidos.



Explicó que el objetivo del programa es tener una ciudad más limpia y que los residuos puedan aprovecharse mejor para que haya menos basura en el relleno sanitario.



Las personas desde sus hogares deberán de separar la basura orgánica e inorgánica, expuso el funcionario municipal, como ellos prefieran más, ya sea disponiendo un contenedor para cada tipo de basura, o bien bolsas donde puedan guardar los residuos por separado.



Posteriormente, agregó, se dará aviso a los ciudadanos del calendario para la recolección de cada tipo de desechos y de esa forma que cada vecino pueda organizarse según el día que le toque.



IMPACTO POSITIVO



"Este es un programa voluntario", expresó, "primero vamos a dar asesorías y pláticas en ocho colonias a vecinos interesados en participar en esta dinámica, por el momento no podemos dar a conocer estos sectores, pero más adelante se van a anunciar".



Barraza Almazán aseguró que tendrá un impacto positivo en la sociedad una vez que las personas se interesen en participar.



Es la primera vez que Sonora entraráa este programa, agregó,la Ciudad de México tiene varios años.



El Programa de Naciones Unidades para el Medio Ambiente (Unep) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) advierten que la gestión inadecuada de la basura es un gran problema global para la salud, la economía y el medio ambiente.



Las ciudades en el mundo con una gestión de residuos ejemplar son: Bo (Sierra Leona), Bogotá (Colombia), Cebú (Filipinas), Cochabamba (Bolivia), Daca (Bangladesh) y Flandes (Bélgica).