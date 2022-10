Hermosillo: Viven la emoción del Primer Festival del Globo

HERMOSILLO, Sonora.-Cientos de familias vivieron ayer la emoción del Primer Festival del Globo Hermosillo 2022 en el Estadio Sonora, el cual asombró y divirtió a los niños, pero sobre todo la experiencia de subir a uno de los aerostatos.

Miriam Gabriel Moreno Cárdenas, de 24 años de edad, acudió al evento acompañada de sus padres para vivir la experiencia de elevarse en un globo aerostático.

Nunca me he subido a un globo y dije: ¡Qué interesante!, y ahora que veo el clima dije: ‘Ay no, qué hice’, pero sí me subo”, expresó entre risas.