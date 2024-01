Hermosillo: Vendedores del andador del Mercado confían en que no serán reubicados

Es poco probable que el cierre del Mercado Municipal afecte a los vendedores de la plaza contigua, pues no se les ha pedido retirarse, comentaron comerciantes.

Noe Fernando Ibarra, quien tiene 25 años trabajando como bolero en el lugar, mencionó que si bien no han recibido un comunicado oficial sobre su estadía, a estas alturas ya debían haber sido desalojados.

No nos han sacado del mercado, no nos han dicho nada”, destacó, “pues yo creo que ya nos hubieran dicho si quisieran sacarnos, incluso la señora del puesto de lotería le dijeron que no la iban a mover, que ahí se quedara”.