Hermosillo: Vecinos de la colonia Costa del Sol llevan más de una semana sin recolección de basura

HERMOSILLO, Sonora.-Desde hace semana y media no ha pasado el servicio de recolección de basura en la colonia Costa del Sol, ubicada al Sur de la ciudad.

Clarisa Enriquez, habitante del sector manifestó que esta situación es un problema recurrente en el sector.

Te puede interesar: Liberan jubilados y pensionados de Hermosillo primeros camiones recolectores de basura tras bloqueo

Ya son casi dos semanas que no pasa y cuando pasa no lo hace cuando debe, aquí toca el martes y viernes y a veces pasa otro día y no avisan", expuso.