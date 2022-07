Hermosillo: Tormenta les trae problemas a habitantes del Sur de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora.- Árboles caídos, problemas en el suministro de agua, falta de energía eléctrica y daños en casas, fueron algunos de los problemas que vivieron vecinos del Sur de la ciudad, a causa de las lluvias y las ráfagas de viento.

“El Sur no es para agua, la lluvia aquí no favorece en nada, nomás por la López Riesgo es un desastre el que se hace, para empezar Aguah de Hermosillo dejó un tiradero de escombro al hacer hoyos, el agua lo arrastró e hicieron daños a varios carros.

“Cayeron varios árboles por el bulevar Músaro, por el López riesgo y la calle Pedro Vega. Entre todos los vecinos quitamos un árbol que cayó y quedo en medio de la calle, y de hecho tiro la barda de una vecina”, señaló Daniel Alejandro Morales, quien vive sobre la calle López Riesgo, esquina con Pedro Vega y Sahuan.

Por esta misma colonia, así como en Quintas del Sol y Villas del Sur, muchos de los vecinos amanecieron sin agua y tuvieron falta de energía eléctrica por varias horas.

También se quejaron por la mala condición en que se encuentran las calles, las cuales a la menor lluvia terminan llenas de hoyos, aseguraron.

“Yo no sé como no tenemos agua, si cayó tanta ayer, pero desde la mañana no hay”, mencionó Mayra Argüelles, vecina de Quintas del Sol, “no nos pudimos preparar porque no sabíamos que se iba ir el agua, y ya reporte al 073 y nada”.

La luz también se fue mucho tiempo, ayer como hasta las doce volvió, pero se fue casi desde que empezó la lluvia, como a las seis de la tarde; es muy feo, porque tengo una niña de 2 años y tenía miedo que se me deshidratará”, expuso.

FUERTES VIENTOS

En invasiones como Las Tres Reinas, los habitantes del lugar sufrieron por las ráfagas de viento que hubo en ese sector de la ciudad, ya que partes de sus viviendas se levantaron y dejaron entrar el agua.

Muchos de ellos sufrieron afectaciones, sus muebles, colchones y aparatos eléctricos, los cuales terminaron empapados debido a la lluvia. “Más que el agua, nosotros sufrimos por los vientos, por que nos levantó las láminas y las lonas, sentíamos que se nos iban a venir encima".

La tormenta se llevó algunas láminas del techo de la casa de Patricia Monzón y perdió algunas de sus pertenencias en su hogar, ubicado en la colonia Tres Reynas.

Invitó a la sociedad que quiera apoyarla con una cama o despensa, acudir a la calle Rey Simbri final, donde suele estar todos los días con sus nietos.

