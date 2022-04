Hermosillo: Tiene Jesús Guadalupe amor por plantas cactáceas ¡Cuenta con 130 especies distintas!

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 130 cactus de distintas especies, forman parte de la “colección” de plantas nativas de Jesús Guadalupe Cervantes Medina, quien desde hace poco más de un año inició con dicha afición que le ha ayudado a aprender más sobre las plantas cactáceas.

Jesús Guadalupe, de 34 años de edad, es originario del municipio de Elota, Sinaloa, y hace más de 20 años llegó a Hermosillo, pero ya traía conocimientos de agricultura, los cuales aprendió en su ciudad natal.

• Jesús Guadalupe empézó a coleccionar plantas de cactus hace más de un año y ya dispone de alrededor de 130 de diversas especies.

Los cactus siempre le habían llamado la atención, platicó, y compró uno pequeño, que estaba en una maceta y después de dos años de tenerlo, Jesús quiso investigar más sobre la especie a través de Internet y fue en las redes sociales que se encontró un grupo de personas que compartían el mismo gusto por este tipo de vegetación.

Di con un grupo de aquí, de Hermosillo, que se llama ‘Cactus y Suculentas Hermosillo’, y ya de ahí empecé a mirar los tipos de cactus. Ya me llamaban la atención, pero empecé a conocer un poco más y empecé a comprar”, dijo.

Fue así como empezó la colección de plantas nativas, las cuales algunas de ellas han sido obsequios de sus conocidos, además de que fue documentando sobre cómo pudiera protegerlos y cuidarlos.

“Empecé hace un año cuatro meses. La especie que más me gusta es la Astrophytum Asturias (conocida como ‘falso peyote’ y es un cactus sin espinas que crece en el Sur de Estados Unidos y Norte de México) y la ‘cola de mono’ (cactus largo, con espinas blancas y finas, que semejan al pelo)”, detalló.

Algunas plantas las ha comprado y otras se las han regalado.

Una de las cosas que Jesús Guadalupe más admira de este tipo de plantas es que no son tan agradables a la vista del ojo humano, que incluso les “hacen el feo” y les temen por las espinas, pero que cada cierta época del año, algunas de ellas florecen como cualquier planta de jardín.

“Lo interesante es que algunos son raros y no a toda la gente les gusta, y que de algo ‘feo’ salga una bonita flor, te sorprende. Luego su cuidado es especial, porque toda la gente cree que son de mucho Sol, que no necesitan agua, pero muchos de ellos no, el Sol los mata y si no les das agua, también, o si les pones de más”, explicó.

Lo que empezó como un pasatiempo para Jesús, se ha convertido en una actividad muy importante en su vida, ya que mantiene un mejor contacto con la naturaleza y aprende del cuidado de ella.

Te puede interesar: Los cactus se multiplican en formas y colores

• Como cualquier otra planta

las cactáceas dan su flor.

CUIDADOS DE LOS CACTUS

• No exponerlos mucho al Sol.

• Regarlas una vez por semana en el verano y en invierno una vez por mes

• Usar solo tierra mineral y orgánica.

• Si la tierra es sólo orgánica (que tenga composta) afecta a la vida de los cactus y los mata.

• La maceta tiene que contar con drenaje para que no se acumule la humedad.