Hermosillo: Su nuevo oficio vino a él a través de un sueño; Manuel vence obstáculos y ve florecer su negocio

HERMOSILLO, Sonora.- Aún con la falta de una pierna, diabetes e hipertensión, Manuel Sámago Hermosillo se hace cargo de una pequeña tienda de plantas en la colonia Olivares para poder costearse sus medicamentos.

El hombre, de 61 años, nunca pensó que se dedicaría a vender plantas y hacer tarimas para ellas, especialmente después de las complicaciones que le dio su enfermedad, pero como una profecía, su nuevo oficio vino a él a través de un sueño.

Pensando en mi condición, porque me hace falta una pierna y necesito ayuda para todo, le pedí a Dios que me dijera qué podía hacer, y esa noche me llegó la idea de dedicarme a vender plantas”, recordó.