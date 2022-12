Hermosillo: Santa Cruz abre la puerta de su casa y de su corazón a los animales

HERMOSILLO, Sonora.- El amor tan grande que siente por los animales ha alentado a Santa Cruz Herrera a cuidar de los perros que vagan en las calles y así brindarles un pequeño espacio en su hogar y en su corazón, pues no puede soportar que ninguno de ellos esté en el desamparo.

La mujer, de 47 años de edad, es originaria del Estado de Veracruz, pero hace más de 18 años que llegó a vivir a Hermosillo y actualmente reside en la colonia Urbi Villa del Prado al lado de su familia consanguínea y su familia perruna.

Platicó que hace aproximadamente ocho años comenzó a adoptar perros de la calle, pues se encontró con muchos casos en los que los canes habían sido maltratados o que habían sido atropellados y nadie se hacía cargo de ellos, y fue así como decidió llevarlos a su casa para brindarles atención.

Yo me los empecé a traer, los empecé a curar y luego me di cuenta que había una muchacha en la colonia que le regalaba croquetas a los perros en la calle, y un día la estuve esperando y le dije que me gustan los animales, que llevaba los perros a mi casa y que si me podía regalar croquetas,