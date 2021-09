Hermosillo: Piden a las autoridades voltear a ver al Parque Madero

HERMOSILLO.- A causa de las lluvias el problema de maleza e insectos, como mosquitos, se ha acentuado dentro del Parque Madero, manifestaron comerciantes y visitantes del lugar, quienes piden una mayor atención por parte de las autoridades.

Jesús Francisco Hernández, vendedor de aguas frescas dentro del parque, comentó que en los últimos días las lluvias han favorecido a que crezca el pasto de las áreas verdes, sin embargo, es necesario que se dé mantenimiento para evitar que luzca descuidado el lugar.

“Se ve muy verde, pero tantas ramas llaman mucho a los animales, además de que en algunos puntos se hacen charcos y ocasiona que haya más mosquitos. Deberían de cortar un poco el zacate”, dijo.

En algunos puntos del parque, el pasto ha alcanzado cerca de los 50 centímetros de alto, en especial en las áreas menos concurridas por los visitantes como son en el área Oriente del lugar.

“Muchos mosquitos, tenemos que estar con un trapo espantándolos porque no nos damos abasto con el repelente, pareciera que no nos pusimos nada, pero es por lo mismo, le hace falta al parque que le den una podada”, dijo Sofía, una vendedora que desde hace cerca de 10 años está en el lugar.

Otros comerciantes señalaron que desde hace semanas los únicos baños que estaban disponibles para los ciudadanos y vendedores no funcionan.

Hay mucha agua estancada y hay muchos zancudos. a veces hay muchos borrachitos pero sí han venido a retirarlos. El problema es que no hay baños, que al parecer no sirve el drenaje, pero mucha gente viene y mejor se va porque no hay servicio de baños”, comentó Victor Pichardo, vendedor.