Hermosillo: Paleteros ya no venden como antes

HERMOSILLO, Sonora.-A pesar de las altas temperaturas registradas en Hermosillo, paleteros que trabajan en el primer cuadro dicen no haber tenido un aumento considerable de ventas, puesto que es mucha la competencia que le hacen los establecimientos comerciales.

“La venta es variable, hay días buenos y días malos, con o sin calor”, comentó Jorge Gutiérrez, quien tiene 16 años como paletero.

Hay mucha competencia, años atrás sí podíamos ver días donde se nos vendía todo, pero ahorita no, porque la gente le compra a las tiendas, somos muchos”, explicó.

SEGUIRÁ VIGENTE

A pesar de esto, Jorge cree que vender paletas es un negocio muy noble y que seguirá vigente, al menos en Hermosillo, por muchos años.

Él ha encontrado en esta profesión una manera de seguir trabajando, ya que por una lesión en su pierna le costaba conseguir trabajo.

“Yo ahorita me quedo aquí en el Centro, no camino, antes sí me iba al Hospital General, y agarraba rutas, pero por el dolor de pierna ya no puedo”, comentó.

BOLIS Y PALETAS

Como él, Francisco Yañez, quien vende en el Mercado, comentó que la venta no ha aumentado como esperaban.

Son los bolis y las paletas lo que más se le vende, y cree que es porque las otras paletas han subido mucho de precio, y la gente no quiere pagar tanto.

“Nomás las paletas y los bolis se venden, ya la crema no, se le hace muy cara a la gente. Yo lo ofrezco, pero sale una nomás, dos a veces, no sale tanto como lo otro”, dijo.

Francisco suele vender en el Mercado Municipal o sus alrededores, mientras que Jorge se queda siempre frente al Jardín Juárez.

Ambos ven en la venta de paletas un modo de salir adelante, y apoyar a sus familias con el gasto diario.