Hermosillo: Multas de hasta 5 mil pesos aplicarán a dueños irresponsables de mascotas

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta con 5 mil pesos se podrá sancionar a ciudadanos que en flagrancia violen lo estipulado en el Reglamento de Protección y Bienestar Canino y Felino del Municipio de Hermosillo, al ser los perros semi domiciliados los que causan más problemas, señaló David Palafox Celaya.

El titular del Instituto Municipal de Bienestar y Protección Animal indicó que algunos conceptos que serán aplicables a sanción una vez que sea publicado en el Boletín Oficial tales como que la mascota no porte correa, no contar con bozal, no levantar las heces fecales en la vía pública, entre otros.

Explicó que los perros semi domiciliados son las mascotas que tienen su hogar y un dueño, pero que salen regularmente de sus casa por decisión de los mismos dueños a hacer sus necesidades fuera, tienen la oportunidad de aparearse o de realizar destrozos.

Si lo encontramos en flagrancia ahí mismo le vamos a entregar la multa correspondiente, no es un tema de recaudación”, aseguró, “es un tema de sensibilización para educar y tener un mejor Hermosillo”.

Palafox Celaya reiteró que estas medidas no son para afectar la economía de los hermosillenses.

“Tenemos muchos problemas de orden vecinal y todo es debido porque hay uno, dos, tres o hasta diez vecinos que no son responsables de sus mascotas y los otros vecinos están sufriendo las consecuencias de ello”, expuso.

A través del programa de Patrulla Verde será posible el conocer y acudir a los sitios donde se tengan las denuncias, indicó, al trabajar en conjunto con otras dependencias municipales.

“Los animales no son cosas u objetos, son seres que sienten”, dijo, “por eso no los podemos ver sólo como el cuidador de la casa o nada más como un objeto que te de un beneficio a ti, debemos de entender que tenemos una co-responsabilidad”.

Palafox Celaya agregó que a diferencia de otras administraciones se busca crear conciencia en los dueños y buscan que tengan una tenencia responsable de las mascotas.