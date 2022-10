Hermosillo: Miguel y María danzan al son del amor ¡y rejuvenecen!

HERMOSILLO, Sonora.- Hace quince años, Miguel Fragoso Carrasco y María del Carmen Larrañaga Quiroz, se conocieron a través de una sala de chat y fue en una de sus primeras citas cuando ambos supieron que estaban destinados a bailar juntos el resto de sus vidas.

Un día, uno de los hijos de María del Carmen decidió anotarla en un chat en línea.

“Encontré a mucha gente”, relató María del Carmen, “gente de toda la República y con otras personas, pero él fue el único que me cayó bien”.

La pareja, hoy ambos de 80 años de edad, después de establecer contacto virtual decidió conocerse a los dos meses en un restaurante, ya que a Miguel el chatear no era algo que le llamaba la atención, así que se citaron en un punto.

Duramos cerca de dos meses porque a mí no me gustaba chatear, entonces le dije que le iba a marcar por teléfono y al principio me espantó, le dejé de hablar pero después hicimos la cita en un restaurante”, comentó.