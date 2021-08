Hermosillo: "Mariano se salva por partida doble"; De incendio y de electrocutarse

HERMOSILLO.- Volver a empezar es el plan de Mariano Córdova Villa, de 60 años de edad, quien ayer se salvó por partida doble, pues su vivienda se incendió y también se salvó de morir electrocutado.

El incendio que dejó en cenizas la vivienda de Mariano ocurrió alrededor de las 06:00 horas de ayer en las calles 3 y Olivares, en la invasión Guayacán donde además otras dos casas resultaron con daños parciales.

Mariano contó que estaba dormido a esa hora cuando logró escuchar los gritos de sus vecinos que le advirtían que su casa estaba en llamas y cuando abrió los ojos vio la lumbre que estaba sobre su techo.

“Escuché los gritos y rápido me levanté porque nos auxiliamos de esa manera, un grito y ya sale uno a ver qué pasa”, relató, “gracias a los vecinos que me ayudaron a despegarme porque ya no logramos nada, pero no importa”.

Mariano Sabe que perdió todo, sin embargo, también siente que la vida le dio otra oportunidad.

APENAS LOGRÓ SALIR

Por la rapidez con que sucedió el siniestro el hombre apenas logró ponerse en pie para ponerse a salvo. Sin embargo, al estar en el patio para salir a la calle abrió una puerta de cerco metálico que tenía corriente eléctrica.

Esto hizo que Mariano se quedara “pegado” y en esos momentos sintió los fuertes toques de electricidad, pero logró gritar por apoyo cuando uno de sus vecinos se acercó con un palo de madera para separarlo del cerco.

Me pegó el toque y ya no me pude desprender de ahí me puse con las dos manos, estaba que no podía despegarme, entonces grité ‘¡ayúdenme por favor, ayúdenme!’, ya que salió un señor de ahí y otro vecino ya me ayudaron con un palo”, contó.

Explicó que él vive solo y se dedica a la venta de ropa usada la cual tenía almacenada en esta casa de material de cartón, pero ahora ni vestimenta para tiene para él. De hecho una vecina le regaló unos zapatos para que no anduviera descalzo.

“Todo se me perdió, si así salí descalzo, estaba acostado con esta camiseta nada más y descalzo, pero la vecina me me prestó sus zapatos, pero pues no importa”, expresó.

Lo siguiente que hará, indicó, es retirar los escombros en una carretilla, reconstruir su casa y retomar su vida.

