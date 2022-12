Hermosillo: Madre de bebé de 4 meses solicita ayuda a la ciudadanía

HERMOSILLO, Sonora.- La señora Karla Karina Rubio López pide ayuda a la ciudadanía, pues su hijo de cuatro meses se encuentra en el Hospital Infantil del Estado (HIES) debido a un soplo en el corazón.

La mujer originaria del Valle de Empalme señaló que el niño, de nombre Luis Yadier, desarrolló una enfermedad respiratoria hace más de dos semanas, la cual empeoró al pescar un virus en el Hospital de Guaymas, por lo que fue trasladado intubado al HIES.

La familia ha tenido que hacer sacrificios para permanecer al lado del pequeño Luis Yadier pues, de acuerdo con Karla Karina, tanto ella como su esposo y su hija mayor de siete años han tenido que dormir en el área de urgencias del hospital por 16 días.

La empalmense señaló que necesitan 150 pesos al día para garantizar su estancia en un albergue, además de los gastos de comida y medicinas, por lo que pidió ayuda a la ciudadanía.

Queremos apoyo porque no tenemos para comer ni para pagar cuarto, ahorita nos estamos quedando en la sala de espera”, relató, “luego me dijeron que la operación del niño me va a salir muy cara, aunque no me han dicho el monto”.