Hermosillo: Luis Fernando hace magia para estudiar ¡y lo disfruta!

Para Luis Fernando Jiménez Camacho, el arte del ilusionismo, mejor conocido como la magia, ha sido una parte muy importante de su vida.

Se prepara para ser nutriólogo y la magia lo ha acompañado en gran parte de su juventud, la cual ahora utiliza a su favor.

Luis Fernando nació en Ciudad Obregón, pero su familia se mudó Nogales cuando él era niño y ahí vivió gran parte de su adolescencia hasta que tuvo que cambiarse a Hermosillo para estudiar la licenciatura en Nutrición, en la Universidad de Sonora.

Sí me gustaría hacerle magia a mis pacientes. Decirles que van a perder peso como por arte de magia. Ese va a ser mi slogan próximamente

Cuando Luis Fernando, de 21 años de edad, ingresó al bachillerato en Nogales y se inscribió a un club de radio, donde sus demás compañeros, que eran estudiantes a punto de egresar, practicaban algunos trucos básicos de ilusionismo y cartomagia, que es la que practica.

Estaban muy obsesionados con la película de El Ilusionista y estaban como que aprendiendo magia, relata, yo me les pegué en ese entonces y me enseñaron dos o tres cositas básicas, pero nos seguíamos frecuentando, hacíamos como un tipo de compatibilidad, nos decíamos: Yo aprendí a hacer eso, Ah, pues yo aprendí a hacer esto otro.

El tipo de magia que Fernando realiza es conocida como cartomagia, magia callejera o magia de cerca, ya que tiene un trato directo con el espectador y lo hace partícipe.

Se presenta en lugares públicos, como bares, cafés y restaurantes cada fin de semana, con permiso de los dueños y ofrece a los clientes realizar algún truco de magia, ya depende de la persona si acepta.

Este tipo de actividad lo retomó cuando llegó a Hermosillo, hace un año, después de que en Nogales paró labores por la pandemia de Covid-19.

Aunque los trucos de magia los presenta al público con un gusto enorme, Fernando se ayuda económicamente con lo que logra recaudar y ayudar a sus padres a pagar renta, transporte y colegiaturas de la universidad.

Sí subsisto de ello, lo que viene siendo pagos de colegiatura, transporte, comida, todo eso sí lo saco de la magia, pero yo lo disfruto muchísimo, expresa, sí es por gusto, pero obviamente no puedes vivir del gusto.

Para mí, la magia es versatilidad, es algo que se adapta completamente. Ahorita, por ejemplo, estoy estudiando por las mañanas y hago magia por las noches, apunta, entonces, se me acomoda a mis horarios y no veo porqué no en el futuro puedo estar ejerciendo la nutrición y al mismo tiempo la magia.