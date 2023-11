Hermosillo: Karla ayuda a “lomitos” que nadie quiere adoptar

HERMOSILLO, Sonora.- El amor que desde niña sintió por los animales alentó a Karla Patricia Melgoza Ledezma a convertirse en rescatista de perros callejeros, pero que además, estén enfermos, ya que considera que son los que menos oportunidad tienen de ser adoptados.

Desde hace tres años se ha dedicado a rescatar perritos enfermos, les brinda atención médica, alimentación, hogar y cuidado, y actualmente cuenta con 46 animales.

Me siento muy bien con lo que hago. Siento que es darles una oportunidad a ellos. Ya no estamos ni por mí, ni por ti, ni porque la gente diga: ‘No quiero esos perros’, simplemente es para ellos”.

Comentó que desde niña siempre tuvo el gusto por los perros y los gatos, pero en especial por los canes, y su sueño siempre fue tener una casa grande para cuidar a todos los perros de la calle, pero jamás se imaginó que lograría algo similar.

Karla Patricia recordó que hace tres años, alguna persona abandonó a un perro que había sido atropellado por un vehículo, el cual tenía una fractura expuesta en una de sus patas delanteras y una fractura en su cadera, situación que le partió el corazón y decidió ayudarlo.

“Tiraron un perro atropellado ahí, duró como una semana cerca de la puerta principal y la gente nomás pasaba y lo veía. Ese fue mi primer rescate y ya no pude soltarlo.

“Ahorita ya no está conmigo”, lamentó, “lo tuvieron que dormir, ya que traía hueso expuesto y el hueso de atrás lo traía quebrado. Entonces, el perro se tenía que estar arrastrando, no iba a tener buena calidad de vida y lo tuvimos que dormir”.

Luego de sentir una gran emoción por ayudar al perro que necesitaba de cuidados, decidió ayudar a otros más que se encontraban en la calle o que las mismas personas le solicitaron apoyo para cuidarlos porque estaban enfermos.

“Ahorita tengo 46 perros, incluyendo los rescatados. Unos me los traen y otros los reportan. Me dicen: ‘En tal parte está un perrito, ayúdanos, te apoyamos’, y ya vamos. Yo me traslado en Uber o raites, y la gente me dice que me apoyan con consultas y ya voy. Siempre salen de la veterinaria y yo los traigo al HT (hogar temporal).

El refugio es sólo para perritos enfermos, con enfermedades como TVT (Tumor Venéreo Transmitible), con enfermedades que la gente prefiere sacarles la vuelta”, señaló.

MANUTENCIÓN

La manutención de perros no es nada barata, externó la rescatista, y menos cuando están enfermos, por eso es que para lograr mantenerlos vivos, sanos y bien alimentados, tiene que hacer actividades y recibir donaciones de la comunidad.

Yo sufro de depresión y ansiedad, y muchas veces he dicho: ‘Ya no voy a hacer eso’, pero sé que si lo dejo, ellos van a andar en la calle, atropellados o envenenados, entonces trato de tenerlos bien lo mejor posible y seguir con ellos”

En su vida diaria, Karla Patricia se dedica a vender dulces y snacks por fuera de su casa ubicada en la colonia 4 Olivos, donde viven diez de los 46 perros a los que cuida y el resto, tienen su hogar en un predio que rentó frente a su casa.

Detalló que a pesar de que la renta mensual le sale en 3 mil 500 pesos, siente que sus animalitos lo valen, porque son seres indefensos y a los que sus amos rechazaron cuando los vieron enfermos y desvalidos.

“Rescatar perros es caro, si están enfermos es aún más, pero me manejo mediante actividades y donaciones. La misma gente me dice: ‘¿Sabes qué? No te puedo donar croquetas, pero te dono esta bolsa, rífala; te dono estas cositas, rífalas o véndelas, y así, en base a donaciones”, dijo.

Karla Patricia aseguró que ha habido ocasiones que no tiene para alimentar a los canes, ya que consumen dos costales de croquetas diarias, de 25 kilos cada una, las cuales tienen un costo de 600 pesos por unidad, pero tiene que hacer rendir la comida con otro tipo de productos, como arroz, pastas o hígado.

“Yo pongo en las redes sociales para que me apoyen. Yo les doy comida dos veces al día, ya que son perros que necesitan subir de peso por la enfermedad, entonces, yo me manejo dos veces al día y a veces no tenemos alimento para ellos.

Me dicen ‘la pediche de las redes sociales’”, subrayó, “porque entras a los grupos animaleros y siempre ando ahí, porque son 46 perritos, no es como que tenga uno o dos, son varias bocas las que se tienen que alimentar, sí o sí”.

Una vez recuperados los perros, Karla Patricia trata de ponerlos a disposición de las personas que deseen adoptarlos, pero aseguró que al tratarse de perros de raza criolla, es difícil que los quieran y así es como se van quedando en el refugio.

En el refugio también hay historias inspiradoras, como la de una perrita que fue nodriza de dos camadas de perritos, luego de que le quitaran a sus cachorros.

“SOLOVINA”, LA NODRIZA DEL REFUGIO

Para Karla Patricia, cada ejemplar es especial, pero hay una hembra que rescató hace aproximadamente ocho meses y que se volvió famosa en redes sociales, ya que aseguraban que no cuidaba a sus perritos recién nacidos y las personas decidieron quitárselos y adoptarlos.

“La perrita se llama ‘Solovina’, y es la que salió en las redes porque estaba en la calle con sus perritos, y la gente decía que nos los cuidaba y muchas personas fueron y se los quitaron.

“Entonces, la perrita andaba llorando por sus hijitos.

“A mí me dio mucha lástima porque sí lloraba por sus hijos y me la traje al refugio, pero resulta que tenía una perra que había parido y no podía alimentarlos y la Solovina fue la que los crió, la que les dio de comer con su leche”, destacó.

Cinco cachorritos fueron alimentados por “Solovina” y se convirtió en la nodriza del refugio, ya que una vez que los cachorros crecieron, casualmente Bomberos de Hermosillo rescató a otros seis que estaban debajo de un puente y su mamá había fallecido.

“La perra ahora está alimentando a los perritos estos que me trajeron y es muy feliz. Le quitaron a sus hijitos y sufrió mucho, pero compensó el amor con la crianza de once en total, así que es la mamá de todos los cachorritos”, apuntó.

Karla mencionó que después de que “Solovina” termine de amamantar a los cachorritos que se quedaron huérfanos, será esterilizada como los demás perros del refugio, para evitar que se sigan reproduciendo y terminen en la calle.

Al ser perros que necesitan aumentar de peso se alimentan dos veces al día y para ello se requieren dos sacos de croquetas.

PARA APOYAR LA CAUSA

Si desea ayudar con alimentación o productos que sirvan para rifar y sacar sustento para los alimentos de los perros de este refugio temporal, puede comunicarse directamente con Karla Patricia Melgoza Ledezma al teléfono 66-23-71-08-95, o por Facebook como Karlita Ledezma.