Hermosillo: Jorge aprovecha el arte del cuero

El talento nato que Jorge Ornelas Zavala tiene para la talabartería, lo supo aprovechar, tan es así que desde hace un año forma parte de su plan de vida para reintegrarse a la sociedad, y le ha servido para emprender su propio negocio.

El hombre, de 52 años de edad, mejor conocido como “El Vaquero”, es una persona privada de la libertad, y desde hace nueve años está interno en el Cereso 2 de Hermosillo, donde le brindaron la oportunidad de desarrollar sus habilidades en el manejo del cuero de baqueta.

HERMOSILLO, Sonora.- Platicó que el oficio lo aprendió desde que era niño, pues su padre se dedicaba a hacer calzado de baqueta, el cual es conocido como tegua, y al verlo confeccionar este tipo de prenda, le llamó la atención y quiso aprender de él.

Cuando yo estaba pequeño, mi papá nos hacía a nosotros (teguas) y pues yo empecé a ayudarle a hacerlas, hice unas, y ahí, fue donde me gustó este trabajo. Nada más que mi papá dejó de hacerlas y no aprendí bien”, manifestó.

Pasaron los años y a Jorge se le dio la oportunidad de desarrollar su talento dentro del Cereso y fue seleccionado para formar parte del taller de talabartería, con el fin de que pudieran realizar sus creaciones y venderlas, creando así un oficio que pudiera servirles para cuando egresaran del penal.

Teguas, zapatos, billeteras, monederos, fundas para celular, porta encendedores, porta vasos, fuetes, bozales, cintos, sandalias, carteras y hasta sillas de montar, son algunas de las cosas que ha realizado Jorge desde hace apenas un año, que es cuando se aprobó la actividad en el Centro.

Explicó que el trabajo es 100% artesanal y fabricado a mano, situación que se le complica un poco, ya que para hacer un cinto se tarda hasta una semana, pero si tuviera una máquina talabartera para coser las terminaciones, se ahorraría seis días y lo acabaría en 24 horas.

La máquina talabartera es para hacer las costuras, porque con la mano es muy pesado. Primeramente tiene que rayar y después de rayar, ponchar, que es hacer el agujero y después es estar con la aguja y la mano. Si duró una semana para hacer estos cintos, con la máquina lo hago en un día”, explicó.

Para la fabricación de las teguas, el proceso es más laborioso, dijo, ya que la suela es muy dura y tiene que perforar y coserse a mano, con hilo de nailon y aguja especial, y aunque ha logrado hacer varios pares, la máquina le ayudaría bastante para agilizar la producción.

UN PRODUCTO MUY SOLICITADO

Los minuciosos detalles en los acabados y la calidad de sus productos, ha sido muy apreciado por sus clientes, como así lo destacó Ornelas Zavala, quien emprendió su propio negocio con apoyo de la dirección del Cereso 2 de Hermosillo y su esposa María de los Ángeles Miranda Loza.

Detalló que su esposa es la que se encarga de administrar una página de Facebook “El Vaquero Teguas”, que con apoyo de las autoridades pudieron abrirla para comercializar los productos que fabrica diariamente en el taller de talabartería.

Me siento muy contento, porque ahora que salga el 7 de noviembre, ya voy a dejar de batallar, voy a tener en qué trabajar. Mi esposa me anda siempre acarreando el material, me trae mandado, me trae lo que necesito.

“Yo antes me dedicaba a otra cosa, pero ya que la gente empezó a fijarse, empezó a poner más interés en esto y le gustó, más interés le puse yo”, indicó, “mi esposa fue la que me consiguió todo, me consiguió hormas, pero el director me consiguió las primeras hormas, las primeras baquetas y todo”.

l Billeteras, monederos, fundas para celular, portaencendedores, portavasos, fuetes, carteras, forman parte de sus creaciones. Sus productos son solicitados desde Texas.

SU SUEÑO

María de los Ángeles Miranda Loza, esposa de “El Vaquero”, recordó que su esposo desde hace 10 años se puso muy contento cuando recibió el apoyo del director del Cereso y su sueño siempre fue poner su propio negocio de talabartería.

“Incluso él decía que ojalá que el director de ahí del centro le pudiera ayudar y en una plática que el director le dijo que quería que pusieran un taller de talabartería, él fue uno de los elegidos y le encantó eso, y el director empezó a ayudarlo y le dio mucho gusto”, señaló.

La mujer, de 52 años, apuntó que se considera una persona trabajadora y siempre ha luchado por salir adelante, pues fue mamá soltera de cinco hijos, a quienes sacó adelante con esfuerzo, trabajo y dedicación, y eso le sirvió para poder apoyar a su esposo cuando decidió dedicarse a la talabartería.

“Yo no sabía nada de eso, yo preguntaba a los zapateros que si dónde podía comprar la piel, las hebillas, los botones, todo, y así fue preguntando hasta que me enseñé, ya me sé el caminito y yo soy la que le surto todo, busco el material y se lo llevo.

Ya después me traigo todos los productos que él hace, porque le piden mucho teguas y cintos, vienen desde Texas, de otras partes. Acabamos de vender tres pares de huaraches a un maestro de danza folclórica, gracias a Dios sí tenemos trabajo y es un sueño que se está cumpliendo”.

Entre los planes que se tienen, agregó, es abrir el negocio en su casa, en un espacio que están adecuando poco a poco y que le faltan algunos detalles, pero necesitan la máquina talabartera para poder coser a mayor velocidad, la cual tiene un costo aproximado de 60 mil pesos (usada).

“El Vaquero Teguas y Más” es la marca que ya está establecida para la venta de productos que fabrica Jorge Ornelas con el apoyo de su esposa y el Cereso 2, y que en un futuro cercano podrán adquirirla los clientes en una tienda.

Hace apenas un año empezó a crear sus productos hechos con baqueta,luego de aprobarse la actividad dentro del penal.

PARA REALIZAR PEDIDOS

Para realizar alguna donación o apoyo para que “El Vaquero” pueda adquirir la máquina talabartera.