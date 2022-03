Hermosillo: "Jamás me he rendido con ninguno de mis alumnos", Maestra de educación especial

HERMOSILLO, Sonora.- María Antonia Gaxiola tiene más de 30 años como docente, y la mayor parte de su experiencia laboral ha trabajado con niños con discapacidad o autismo, siendo para ella una meta poder integrar a estos menores a la sociedad y darles una educación exitosa.

Yo como maestra tengo más de 30 años, ya estoy casi por jubilarme, y de esos 27 he trabajado con niños con diferente discapacidad, tanto motriz, como intelectual, y niños también con autismo.

“Actualmente, estoy en el CAME #3, y en un salón puedo tener niños con problemas para

caminar, débiles visuales, niños con autismo, son varios los casos, entonces debemos estar preparadas y capacitadas para poder atender a cada uno”, contó.

Esta tarea no es algo fácil, aceptó, sobre todo cuando tiene niños con autismo, ya que requieren una atención más personalizada, y mayor tiempo para poder integrarlos con los demás.

Es muy satisfactorio ver cómo avanzan, muchas veces no ves un cambio muy drástico, por ejemplo, si el niño no tomaba una crayola y ya la empezó a tomar o logró hacer un garabato en la hoja, eso para mí es un logro, y me emociona mucho, los festejo y busco motivarlos a ir por más", comentó