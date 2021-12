Hermosillo: Imelda hace de su hobby un complemento para su sustento

HERMOSILLO, Sonora.- En las manualidades, Imelda Méndez Espinoza ha encontrado además de una terapia ocupacional, una forma de sustento.

Con sus propias manos, Imelda -de 62 años y habitante del Poblado Miguel Alemán moldea figuras de muñecas y distintos personajes que posteriormente vende en redes sociales.

Desde hace más de 30 años se ha dedicado a elaborar manualidades como figuras de fomi, moños para el cabello y ahora figuras de pasta flexible.

Una mezcla de vaselina, pegamento, glicerina y otros ingredientes, forman esta pasta que con ayuda de varias herramientas moldea para convertirlas en detalladas muñecas o apliques de distintas figuras.

Siempre me he dedicado a hacer manualidades. Antes hacía moños, figuras con fomi, desde hace 30 años, pero las clientas empezaron a decirme que les hiciera figuras con pasta y así empecé”, dijo.

A diario le dedica varias horas a elaborar estas piezas, pues tiene una clienta que le pide por docenas, ya que ella las aplica en moños y tiaras; además, ha realizado envíos a otras partes del País.

En su hogar, Imelda acondicionó un espacio para trabajar: Tiene la pasta lista para moldear, pinturas, brochas y palillos, tabla de corte y distintos moños y piedras para adornar sus figuras.

También ha aprovechado las redes sociales para ofrecer sus productos, a través de su página “Mi arte creativo” comparte las figuras con las que cuenta.

“Es una cosa que sí deja y llena, para uno que ya no tiene nada qué hacer es un entretenimiento, una ganancia que sí deja. Mi esposo es pensionado y si no nos alcanza la pensión, pues yo tengo de dónde agarrar, de eso vivimos: De la pensión y de mi trabajo”, expresó.

También fabrica pedidos personalizados y lo que el cliente le requiera.

Imelda también ha enseñado a otras personas a realizar y manejar esta pasta, para que puedan encontrar como ella su propio sustento.

Yo les diría a las personas como yo que busquen algo en qué ocuparse. La pasta es un trabajo que sí deja, yo ni lo siento, se me pasan las horas y no siento que pasa el tiempo, me relaja”, concluyó.