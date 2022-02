Hermosillo: Hugo García demuestra su amor por los animales al ser rescatista

HERMOSILLO, Sonora.- Existen personas que hacen el bien, sin mirar a quién, simplemente por amor a sus semejantes.

Hugo García es una de esas personas que su amor por ayudar a los demás lo llevó a convertirse en rescatista de perros y gatos callejeros, que por alguna razón nacieron fuera de un hogar y lejos de una familia que pudiera hacerse responsable de su bienestar.

(El amor) no es nada más precisamente por los perros sino por la gente, personas, animalitos en general, soy empático en todos los aspectos. Me gusta ayudar a la gente cuando tienen alguna necesidad y yo tengo la posibilidad de ayudarles. Me gusta ayudar a los animalitos, expresó.

Aunque me digan loco, me digan lo que sea, se puede llegar a crear un vínculo entre el animalito y la persona, pero solamente alguien que tenga un corazón tan blandito puede llegar a sentirlo.

Nació en el Campo Cinco del municipio de Ahome, Sinaloa, pero creció y se crió en El Carrizo, poblado conocido también como Villa Gustavo Díaz Ordaz, donde trabajó por ocho años en el Departamento de Bomberos de la localidad y descubrió su vocación de servicio.

A raíz de eso me gustó mucho ayudar en lo que se pueda, tanto a la gente como a los animales, expuso, pues yo creo que a partir de ahí mi amor a ayudar empezó. A nosotros desde niños, en casa nos enseñaron a cuidar, respetar y amar a las mascotitas.

Pero hace alrededor de seis años, Hugo conoció el amor de pareja y se mudó a Hermosillo donde formó una familia con su esposa, Esmeralda Zavala, con quien, además, comparte el amor por los animales y desde entonces se dedican a rescatarlos.

Ver sufrir a los animalitos en la calle, de verlos que se estaban muriendo de hambre, otros que estaban atropellados y no tuve el corazón para dejarlos ahí, recordó, me los traje y por aquí han pasado algunos que rescatamos así, y salieron, se fueron en adopción.

Cuando se encuentra con un perro en estado de vulnerabilidad, averigua si tienen dueño y en caso de que no lo tengan, lo traslada hacia su casa, donde los cura, desparasita, estabiliza y pone en adopción.

Nosotros los alimentamos, pero nos manejamos a base de ayuda, apuntó, la gente es la que nos da, sin ayuda de la gente, haz de cuenta que no haríamos nada.

Por la necesidad de buscar ese sustento para las mascotas desamparadas, Hugo y su esposa Esmeralda organizan cada cierto tiempo el Perrotón, un evento público a donde las personas pueden acudir y realizar sus donaciones en especie, principalmente croquetas.

MALTRATO ANIMAL

El amor de Hugo por los animales es tan grande, que le es casi imposible soportar que un perro o gato sea maltratado, así que cuando detectan algún caso, interpone la denuncia o invita a los testigos a ir con las autoridades para que la mascota le sea retirada.

Como toda la gente que tiene esa empatía por los animales siento coraje, se sienten ganas de quitar al animalito de ahí, de que no esté ahí y cuando vemos una situación de maltrato en un domicilio vamos y hablamos con la persona, y cuando se requiere, ponemos la denuncia, dijo.

Uno de los rescates que más repercusión tuvo en la vida de Hugo fue en que realizó en octubre de 2019 con Cachito, un can de la raza Chihuahua que estaba desnutrido y quedó atrapado en una alcantarilla situada en Solidaridad y Juan Bautista Escalante.

Estaba abajo, en el desagüe, en medio del bulevar, atrás de Coppel. Hay un desagüe pluvial, pero es subterráneo y ahí había caído el perrito, me metí por él y me quedé con él porque nos dio mucha lástima, estaba muy flaquito y quisimos conservarlo, apuntó.

Hugo y su esposa Esmeralda tienen a doce perros en adopción y catorce gatos, los cuales cuidan con apoyo de sus tres hijos: Lupita, de 22 años; Miguel, de 21; y Rafael, de 15.

FIELES AMIGOS

Hugo García es fiel creyente del dicho que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ya que su experiencia en la vida se lo ha demostrado y le ha incrementado su amor por los animales.

Los perritos no distinguen si traes o no una moneda en la bolsa, expresó, ellos lo que quieren es entregarte su amor como el mejor amigo que es.

Si desea realizar alguna donación o adoptar una mascota pueden comunicarse directamente con Hugo García al teléfono 66-22-38-70-99 o ingresar a la página de Facebook, perrotonhmo, e Instagram @perro.ton