Hermosillo: Graciela personaliza macetas y emprende negocio

HERMOSILLO, Sonora.- La creatividad y las ganas de salir adelante fueron el aliciente para que Graciela Guadalupe Moreno Tapia emprendiera su pequeño negocio en el que ofrece a la venta macetas decoradas y personalizadas, en una forma divertida.

Se tratan de los Greis Pots, muñequitos personalizados hechos con pequeñas macetas y plantas nativas o adaptadas al ecosistema de Sonora, que representan a personajes de la historia, un superhéroe de algún cómic, una persona en especial o mascota.

La joven madre y maestra de profesión, de 32 años, comentó que hace aproximadamente tres años perdió su trabajo como educadora en una escuela, pero necesitaba ganar dinero de alguna manera.

Como me gustan las manualidades y decía: ¿Qué hago? ¿Qué hago?, y vi en Facebook unas macetas grandes, pintadas como muñequitos y se me ocurrió hacerlas, pero como yo no sé pintar, se me ocurrió hacerlas con tela.

Las primeras que hice, dijo, fueron con pedazos de ropa que yo ya no usaba, las corté, las empecé a formar y así, las primeras que hice fueron para mí y las subí al Facebook.

Últimamente nadie quiere tener plantas. En las calles ya no hay árboles y con estas plantitas, por lo menos, se ve un poco de naturaleza, ayudan al medio ambiente y es muy importante tener plantas en su casa, además de que se ven bonitas.

Graciela Guadalupe Moreno Tapia encontró en estas macetas un ingreso extra.

BUENA RESPUESTA

Casi de inmediato, los comentarios de sus seguidores, amigos y familiares comenzaron a aparecer en la red social.

¡Ay qué bonitas! Hazme una, hazme dos, y así me empezaron a decir, entoncesempecé a comprar más macetas, telas.

Los bracitos y los piecitos los hago de tapones de soda, pero lo curioso es que yo no tomo soda, y le pedía a mis vecinos, a mis tías: Júntenme tapones, y así me empezaron a pedir más, relató.

Las plantas que van en una de las macetas y que representan el cabello del muñeco, son cactus, suculentas, patitas de elefante y coronas de Cristo, ya que son las que se adaptan al clima de la ciudad.

Las figuras que más se venden son las muñequitas, en especial las Friditas, una figura que representa a la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo, en las que también utiliza algunas técnicas para adornar las macetas.

La figura va acompañada de algunos accesorios en miniatura de acuerdo al personaje, como tazas, libros, celulares, y una banca construida de palos de paleta.

Con pequeñas macetas logra crear graciosos personajes.

ESTÁ FELIZ

Graciela expresó que se siente muy contenta con su trabajo y, sobre todo, que a sus clientes les gusten, y tuvo tanto éxito en las redes sociales, que decidió abrir su página en Facebook.

El tiempo que se lleva Graciela en realizar una Greis Pot es alrededor de tres horas.

La temporada en la que más vende es para San Valentín y el Día de las Madres, ya que representan un buen detalle para la pareja, mamá o amigos.

Para contactar a Graciela Guadalupe y realizar algún pedido o ver el trabajo que realiza, puede visitar la página de Facebook Greis Pots o comunicarse a su teléfono celular 66-28-47-47-74.