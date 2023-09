Hermosillo: Felipe es el relojero de la esquina desde hace más de una decada

HERMOSILLO, Sonora.- Con la lupa en su ojo izquierdo, elemento icónico del relojero, para Felipe Aguilar Contreras, de 67 años de edad, el “tiempo es oro”.

En la esquina de las calles Garmendia y Plutarco Elías Calles de la colonia Centro, a diario por más de una década se le ha visto al relojero en su pequeño puesto que solo lo conforma una mesa.

Ahí, con mucha paciencia, precisión y exactitud, cambia pilas y realiza reparaciones de relojes tanto finos como comunes. A diario lo visitan entre 10 a 15 clientes, tanto personas de la tercera edad como jóvenes.

Desde hace 12 años, Aguilar Contreras se dedica al oficio de la relojería, pues aunque “el tiempo pone cada cosa en su lugar”, para él es solo un dicho popular.

El fuerte mío era la joyería, pero por ciertas circunstancias le tuve que entrar a la relojería, ya que casi no hay metal para fabricar”, expresó, “fue hace 12 años que decidí que eso ya no tenía futuro, tenía mi propio local, pero subió mucho la renta”.

A pesar de que la llegada de los teléfonos celulares ha desplazado el uso del reloj, aseguró que hay un interés moderno por la relojería y cada vez más personas desean ver uno en su muñeca.

Contreras Aguilar contó que tiene su cartera de clientes Rolex, además de haber reparado algunas rarezas.

“El reloj más raro que me han traído fue uno ruso y esos tienen valor en el mercado de coleccionistas, tengo contactos que los compran y yo me llevo una comisión por conseguirlos.

Son raros por las características de su carátula, manecillas”, expuso, “además les ponen diferentes dibujos que los diferencian de los relojes suizos, que son otros buscados por coleccionistas”.

Aguilar Contreras afirmó que ha puesto en sus manos relojes de lujo como el Rolex, pero la mayoría de ellos terminan siendo una imitación.

“Mucha de la gente no sabe lo que trae, porque llega y dice ‘traigo este reloj de colección, me costó mucho dinero’ pero es copia”, manifestó, “hay imitaciones casi perfectas, y me toca decirles que sus relojes no son originales”.

Los auténticos relojes de lujo, señaló, tienen un costo de más de 20 mil pesos, por lo que la idea de que una persona salga a la calle con una máquina de ese valor en su muñeca y todavía la lleve a un puesto de reparación ubicado en literalmente una esquina del Centro de la ciudad le ha parecido impresionante.

Pero la confianza que sus clientes depositan en el relojero es testimonio de eso, pues incluso clientes de 80 años de edad todavía llevan sus relojes hasta su pequeño puesto.

Hay clientes que me dejan los relojes de confianza, depende del trabajo, es el cobro del mismo, un cambio de pila cuesta entre 40 a 60 pesos, pero un trabajo más detallado son aproximadamente 300 pesos”, mencionó, “algunos clientes quieren trabajos rápidos, por lo que no se puede invertir mucho tiempo en reparar relojes, por más irónico que suene”.

Te puede interesar: Encuentra Rolex funcionando en el fondo del océano

EL GUSTO DE SERVIR

Tras un breve momento de reflexión, el poderle ser útil a las personas es la recompensa más grande para el relojero de la esquina de las calles Garmendia y Elías Calles, pues las palabras de gratitud de la gente son aquello que más se ha quedado con él.

El gusto de servir a la gente diría que es lo mejor de esto”, apuntó, “hay gente que me llega aquí sin saber qué hacer y, cuando ya los ayudo, me agradecen con mucha honestidad, es lo que me gusta”.

Más de una década de arreglar relojes deja experiencias y enseñanzas, pero para él, la más clara, es que “el tiempo es oro”. Algunos ciudadanos para ubicarlo o recomendarlo lo llaman “el relojero de la esquina” en el Centro, donde el adulto mayor ha permanecido durante 12 años de su vida.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USA UN RELOJERO?

Minitornillo de banco

Lupa de relojero

Destornillador de precisión

Pinzas de relojero

Aceitadores

Útiles de punta

Desmagnetizador y cronocomparador

Fuente: Relojeros en México/ Internet.