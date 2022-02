Hermosillo: Duermen afuera de oficina de Bienestar para cobrar apoyos

Ciudadanos realizan fila hasta por más de doce horas en la calle Aquiles Serdán, en el Centro de la ciudad, para poder recibir el apoyo de Bienestar Sonora.

“Yo tengo desde las siete de la mañana aquí, porque me vine de raite en la madrugada desde Poblado Miguel Alemán”, relató Esperanza Armenta, quien fue por las becas para sus hijos.

“Cuando llegué ya estaba una fila que llegaba hasta la calle Juárez, y daba toda la vuelta a la cuadra”, explicó.

La verdad sí se me hace que está muy mala la organización porque no nos dicen nada, y somos muchos los que estamos haciendo fila”, expresó, “en mi caso que soy de fuera, y me tengo que regresar se me hace muy difícil, deberían darnos prioridad, al menos en el tema de las fichas”.