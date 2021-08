Hermosillo: Don Víctor solicita ayuda para vender sus dulces

HERMOSILLO.- A causa de la diabetes, Victor Calero Palomares perdió sus piernas hace cuatro años y su vista se debilitó severamente, situación que le ha impedido trabajar.

Actualmente, el hombre de 54 años vende dulces en las calles en una silla eléctrica, pero desde hace unas semanas ha tenido que improvisar una silla que le permita moverse.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Mi hermano ocupa de todo. Él sale a vender dulces pero ahorita su silla eléctrica no tiene pilas y no ha podido comprar nuevas, comentó Teresa Calero Palomares, hermana del afectado.

De la vista desde niño miraba muy poco, pero con el diabetes ya perdió el sentido de la vista, lo operaron pero no fue una operación exitosa, contó.

Don Víctor detalló que hace unas semanas se cayó de la silla de ruedas que fue adaptada para él, así como la mercancía.

A cada rato me caía, entonces mejor decidí no salir porque tampoco ya no tengo cómo volver a comprar dulces, dijo.

Las personas que deseen apoyar a Don Victor pueden comunicarse al teléfono celular 6623984651, o bien acudir a la avenida Tepache #733 esquina con Juan Calderón en la colonia Primero Hermosillo.