Hermosillo: Don Julio le saca brillo a la vida como todo buen bolero

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace 40 años, Julio César Sánchez Morales bolea zapatos en el Centro de la ciudad, pese a tener problemas en su pierna derecha, como consecuencia de la poliomielitis.

El hombre, de 56 años de edad, indicó que la enfermedad llegó a él cuando tenía solo un año y seis meses, sin embargo, explicó que nunca ha permitido que su vida sea definida por dicho evento.

No me siento como una persona discapacitada que no me pueda mover, gracias a Dios, pero es complicado porque otros trabajos normales no los puedo hacer”, mencionó.