Hermosillo: Curva peligrosa en la colonia Las Lomas ha cobrado dos vidas

HERMOSILLO.- Dos muertes en accidentes viales, además de varios choques, han ocurrido en la curva ubicada en el bulevar Paseo Las Lomas y calle Churchill al Sur de Hermosillo.

Manuel Quintero tiene su domicilio justo en esta esquina y ha sido testigo de varios de los accidentes, incluso el del pasado martes en la noche, donde perdió la vida un hombre cuando caminaba y fue arrollado por un vehículo.

Explicó que recién había extendido el saludo de buenas noches a la persona y segundos más tarde escuchó el impacto del carro, y al asomarse observó el cuerpo del hombre con heridas tan graves que no pudo superar.

Me tocó saludarlo y desafortunadamente, le tocó el accidente 40 o 50 segundos después de que yo lo había saludado al señor, me dijo: Buenas tardes, pasó el señor y al tiempo escuché el golpe, fueron tres golpes, primero el grito, y luego los dos golpes, cuando golpeó la guarnición y el carro se puso arriba de la banqueta, relató.

ANTERIOR ACCIDENTE

En 2018 también ocurrió otro percance fatal, recordó, cuando un motociclista perdió el control en la curva y se impactó contra las paredes de las casas y murió. En el lugar permanece una cruz en su memoria.

Es otra de las tragedias que me ha tocado vivir, señaló, porque aquí a un lado está mi domicilio y pues desgraciadamente me ha tocado vivir, no uno sino hasta siete u ocho accidentes.

Explicó que en esta curva ubicada en la colonia Las Lomas no hay señalamientos que adviertan a los automovilistas sobre el peligro de la curva o que les instruya que reduzcan la velocidad.

La barda de la casa de Manuel Quintero y las rejas de acceso a la privada Churchill están cuarteadas y dobladas por los impactos vehiculares.

Los vecinos del sector piden a la autoridad que intervengan con señalamientos viales.